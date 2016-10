Harald Fiedler im Interview: DGB-Vorsitzender zieht Bilanz: „Wir müssen stärker werden“

Am kommenden Montag, 31. Oktober, wird der Vorsitzende der DGB-Region Frankfurt/Rhein-Main, Harald Fiedler, im DGB-Haus verabschiedet. FNP-Redakteur Thomas Remlein sprach mit Fiedler über Erreichtes und was für die Nachfolger zu tun übrig bleibt.

Sie sind seit mehr als 20 Jahren Vorsitzender der DGB-Region Frankfurt Rhein-Main. Was war in dieser Zeit Ihr schönstes Erlebnis?

HARALD FIEDLER: Es gab viele Dinge, die gut und schön waren, aber auch herausragende Ereignisse. Ich erinnere mich noch daran, als die große Holzmann-Krise war. Da habe ich spontan eine Demonstration mit 800 Bauarbeitern zur Alten Oper, wo der große Bankenkongress war, angeführt und habe dort die Oberbürgermeisterin Petra Roth herausgeholt, damit sie mit den Bauarbeitern redet. Wir sind dann zum Römer. Das war eine große Aktion. Wir haben erreicht, dass dann Bundeskanzler Gerhard Schröder hierherkam und Farbe bekennen musste.

Welche gewerkschaftlichen Anliegen wurden in Ihrer Amtszeit durchgesetzt?

FIEDLER: Die 35-Stunde-Woche war ein Highlight gewesen. Da haben wir uns als DGB stark eingebracht. In jüngerer Zeit ist es die Wohnungspolitik. Wie haben erreicht, dass die Nassauische Heimstätte nicht an Private verkauft worden ist. Wir haben die Politik vor fünf Jahren dazu bewogen, dass der Osthafen als Industriegebiet nicht aufgegeben wird und dort eine Schicki-Micki-Wohnbebauung hinkommt, sondern dass industrielle Arbeitsplätze gesichert werden können. Innergewerkschaftlich ist es der Erhalt des Gewerkschaftshauses, das am 26. November 85 Jahre alt wird. Das stand 2001/2002 auf der Kippe. Mit vielen anderen zusammen konnten wir dieses denkmalgeschützte Haus retten.

Jetzt feiert man im Leben nicht nur Siege. Was war denn Ihre bitterste Niederlage?

FIEDLER (denkt nach): Puh . . .

Oder erinnern Sie sich nicht gerne an Niederlagen?

FIEDLER: Ich hab’ jetzt wirklich keine Niederlage irgendwo im Kopf. . . Nicht erfreulich war, dass im Zeitraum nach der Deutschen Einheit die Mitgliederzahlen bei den Gewerkschaften zurückgegangen sind. Das war ein bundesweiter Trend. Das hat die Gewerkschaften geschmerzt.

Ich habe den Eindruck, dass gerade bei jungen Leuten die Gewerkschaften wenig zählen.

FIEDLER: Da muss man feststellen, dass sich die Jugend wieder mehr den Gewerkschaften zuwendet. Wir haben bei der Jugend eine Steigerung der Mitglieder wie auch insgesamt in den Betrieben.

Wie kann die Gewerkschaft bei der Jugend punkten?

FIEDLER: Auf der einen Seite durch eine Betriebspolitik, bei der die jungen Leute auch angesprochen werden und die Erfolge der Gewerkschaftsbewegung dargestellt werden. Ohne den Kampf der Gewerkschaften gäbe es keine 30 Tage Urlaub oder die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Man muss die Jugendsprache drauf haben. Da sind unsere Jugendsekretäre ganz gut aufgestellt.

Auch wenn die Mitgliederzahlen bei den Gewerkschaften wieder leicht steigen – warum ist nur noch jeder zweite Betrieb in Deutschland tarifgebunden?

FIEDLER: Das hängt mit der Gesetzgebung zusammen. Im Einzelhandel wurden früher die Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt. Da sind die Arbeitgeber vor etwa zehn Jahren aus der Allgemeinverbindlichkeit ausgestiegen. Viele Arbeitgeber flüchten aus dem Arbeitgeberverband. Die Arbeitgeberverbände bieten Mitgliedschaft ohne Tarifbindung, OT, an. Tarifbindung heißt immer auch, dass die Gewerkschaften auf der einen Seite dafür eintreten, auf der anderen Seite müssen die Arbeitgeber ihren Part spielen.

Was können die Gewerkschaften tun, um die Quote der Tarifbeschäftigten wieder zu erhöhen? Oder sind Sie da machtlos?

FIEDLER: Wir schaffen das in den Bereichen, in denen wir gut organisiert sind. Aber wir können nur so stark sein, wie sich Menschen in den einzelnen Branchen und Betrieben organisieren.

Es gibt ja sehr starke Gewerkschaften, beispielsweise die Gewerkschaft der Lokführer oder die Pilotenvereinigung Cockpit. Was halten Sie von diesen Spartengewerkschaften?

FIEDLER: Auf der einen Seite ist es berechtigt, dass sich die Menschen dort für ihre Interessen einsetzen. Ich finde aber: ein Betrieb, eine Gewerkschaft! Es kann nicht sein, dass diejenigen, die am Schalthebel oder Steuerknüppel sitzen, sich die Rosinen herauspicken. Vom Kuchen, der zu verteilen ist, holen sich die Arbeitgeber ganze 80 bis 90 Prozent. Wenn bei dem Rest wenige herausragende Berufsgruppen sich mehr holen, leiden die anderen darunter. Deshalb sollten alle Arbeitnehmer in den DGB-Gewerkschaften gemeinsam an einem Strang ziehen.

Wie sehen Sie die geplante Änderung des Arbeitszeitgesetzes, das flexiblere Arbeitszeiten vorsieht?

FIEDLER: Flexiblere Arbeitszeiten müssen immer damit verbunden sein, dass es nicht nur dem Arbeitgeber nützt, sondern den Menschen dient. Bei all den Gesetzen zur Arbeitsmarktpolitik, die auf den Weg gebracht werden, setzen sich meiner Auffassung nach die Lobbyisten aus den Arbeitgeberverbänden stärker durch.

Den Arbeitnehmern bleibt vom Brutto nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben nicht allzu viel übrig. Ist der Faktor Arbeit zu hoch besteuert?

FIEDLER: Die Besteuerung in Deutschland ist ungerecht. Man müsste stärker die Einkommen aus Vermögen besteuern. Dann kann man auch die Sozialabgaben reduzieren. Das kommt sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern zugute.

Gleichwohl scheint Deutschland das einzige Land der Welt zu sein, in dem Parteien wie SPD und Grüne mit Steuererhöhungen die Bundestagswahl gewinnen wollten.

FIEDLER: Das war ein Vermittlungsproblem. Niemand zahlt gerne Steuern. Da denken Menschen immer, es geht an den eigenen Säckel. Sie denken nicht an andere, die keine Erbschaftssteuer oder keine Vermögenssteuer zahlen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble plant ja jetzt Steuersenkungen, die einigen, darunter auch Arbeitnehmervertretern, nicht weit genug gehen.

FIEDLER: Wir haben immer gesagt, wir müssen die Steuern für Normalverdiener senken.

Es soll ja immerhin die kalte Progression kompensiert werden.

FIEDLER: Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es reicht nicht aus.

Nominell haben Leiharbeiter ein Streikrecht. In der Praxis sieht es anders aus. Wird mit der Leiharbeit auch das Streikrecht ausgehöhlt?

FIEDLER: Natürlich. Hier ist inzwischen einiges auf den richtigen Weg gebracht worden. Aber es reicht nicht aus. Wir müssen Leiharbeit begrenzen. Leiharbeit wird immer mit der Brückenfunktion in feste Arbeitsverhältnisse begründet. Aber diese Brückenfunktion ist total gering. Sie liegt bei zehn bis 15 Prozent. Alle anderen rotieren oder sind über Jahre in Leiharbeit beschäftigt.

Durch die Änderung einer Verordnung ist in Frankfurt fast jeder zweite Mieterhaushalt in Frankfurt sozialwohnungsberechtigt bis zu einen Brutto-Jahreseinkommen von knapp 60 000 Euro für einen Vier-Personen-Haushalt. Ist das nicht übertrieben? Da müsste die Stadt ja 140 000 Sozialwohnungen zur Verfügung stellen.

FIEDLER: Die Grenze von Armut ist ja statistisch festgelegt. Frankfurt/Rhein-Main ist eine teure Gegend. Und wenn den Menschen durch hohe Mieten und Lebenshaltungskosten das Geld aus der Tasche gezogen wird, kommen sie in die Situation, dass sie im Bundesdurchschnitt auch mit so einem Einkommen unter die Armutsgrenze fallen.

So viele Sozialwohnungen zu bauen muss aber die öffentliche Hand überfordern.

FIEDLER: Jein. Es ist eine Frage der Prioritäten. Wenn ich an die Nachkriegszeit denke oder an Ernst May: Man hat in Frankfurt in ganz andern wirtschaftlichen Situationen im Wohnungsbau große Projekte für die Bevölkerung gestartet. Warum soll eine Kommune dieses jetzt nicht auch schaffen? Immer wieder kommt das Argument, Frankfurt habe keine Flächen. Ich sage immer, Frankfurt ist das größte Dorf in Hessen, mit der größten landwirtschaftlichen Fläche. Man muss sich entscheiden: Will man Metropole sein oder weiterhin das größte Dorf in Hessen?

Was halten Sie für das wichtigste Zukunftsanliegen der Gewerkschaften?

FIEDLER: Das Entscheidende ist, dass wir in mehr Betrieben kampffähig werden. Wir müssen die Mitgliederzahlen steigern. Wir müssen gegenüber der Politik, die wir in Frankfurt/Rhein-Main haben, die starke Position halten und ausbauen. Wir müssen weiter auf industrielle Arbeitsplätze setzen. Wir müssen stärker werden im Dienstleistungsbereich, um die prekäre Beschäftigung dort zurückzudrängen. Wir werden uns weiter für bezahlbaren Wohnraum engagieren.

Was raten Sie Ihrem Nachfolger?

FIEDLER: Das ist ein junges Team, die jetzt antreten. Die haben Elan, die haben Ideen. Ich rate ihnen, ihren Ball zu spielen und das bisher Erreichte mitzunehmen und weiterzuentwickeln.

Zur Person: Ein Mann für viele Fälle Harald Fiedler ist vermutlich der bekannteste Gewerkschaftler in der Frankfurter Stadtgesellschaft. Der Vorsitzende der DGB Region Frankfurt/Rhein-Main mischt sich ein, egal ob es um Wohnungsmangel, clearing