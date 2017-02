Heddernheimer Kleintierzuchtverein: Da weinen ja die Hühner: Fritz Hofmann gibt Vorsitz des Kleintierzuchtvereins ab

Entspannt sitzt Fritz Hofmann auf der massiven Holzbank, auf dem Tisch stehen eine Kanne Kaffee und ein Teller mit Kreppeln. Das hat seine Frau Ingeborg vorbereitet, bevor sie wie jeden Donnerstag zur Gymnastik gegangen ist. Auf die andere Straßenseite, gegenüber vom Zeilweg 20, dem Haus in dem Fritz Hofmann schon immer lebt. Seit mittlerweile fast 90 Jahren – am 16. Februar nullt er bereits zum neunten Mal.

Angst macht ihm diese Zahl nicht, denn zum alten Eisen zählt sich das Heddernheimer Urgestein noch lange nicht. „Das sind nur Zahlen, und das Älterwerden gehört zum Lauf des Lebens“, sagt er, grinst verschmitzt und beißt in das mit Himbeermarmelade gefüllte Stückchen. Es ist eine Garage im Hof des Elternhauses, in der Fritz Hofmann über sich und sein Leben plaudert. Früher parkten dort Lastwagen, sein Vater Bernhard hatte ein Fuhrgeschäft. Sand- und Kiestransporte übernahmen sie, aus der eigenen Lehmgrube versorgten sie die Schmelzöfen der Vereinigten Deutschen Metallwerke. Dort absolvierte Hofmann eine kaufmännische Lehre, ehe der die höhere Handelsschule besuchte.

Alles nur nicht tanzen

Heute stehen in der langgezogenen Garage zwei große Tische und vier Bänke. An der Wand zieht sich ein Weinregal fast bis unter die Decke. Das ist gut gefüllt, nicht selten genießt Fritz Hofmann einen der edlen Tropfen. In einer Ecke steht ein Plastikhahn, mit schwarzen Federn und stolzem roten Kamm. Hühner und Hähne haben es Fritz Hofmann angetan, seit 1964 ist er Mitglied bei den Heddernheimer Kleintierzüchtern, 28 Jahre lang war er, bis auf eine kurze Unterbrechung, Vorsitzender. Jetzt, mit fast 90 Jahren, will er die Verantwortung an die jüngere Generation abgeben. „28 Jahre – das langt. Jetzt müssen auch mal andere ran“, ist dem 89-Jährigen die Entscheidung nicht allzu schwer gefallen. Weil er noch „so viele andere Dinge“ zu tun hat, betont er und zählt auf: Seit 1948 gehört er zur Prinzengarde der Heddemer Käwwern, bis 1974 war er dort sogar zweiter Vorsitzender. Seit 1999 ist er Botschafter der Fidelen Nassauer, mittlerweile sogar Ehrenbürger von Klaa Paris. „Wie unser Oberbürgermeister. Dem stehe ich also in nichts nach“, sagt er. Im Prinzip, so Hofmann, mache er in der Fastnacht eigentlich alles. Fast alles. „Ich habe nie getanzt und werde dies auch nicht mehr tun.“

Fritz Hofmann hatte, wie er selber sagt, eine schöne Kindheit und Jugend. Bis nach seiner Ausbildung der Arbeitsdienst unter der NS-Herrschaft folgte. Alsbald wurde er zum Militärdienst ins 20. Reiterregiment abkommandiert. Während des Zweiten Weltkrieges war er drei Jahre in Kriegsgefangenschaft, erst in Marseille, dann bei einem südfranzösischen Weinbauern. Feste anpacken musste er dort, aber gemangelt, erzählt er, habe es ihm an nichts. Zudem entdeckte er dort seine Liebe zum Wein, die bis heute geblieben ist. Schließlich wurde er zum Minenräumkommando an die Atlantikküste verschickt. Es gab viele Tote, Hofmann hatte Glück. 1946 kam er heil nach Frankfurt zurück.

Krieg und Aufbau

Einmal seine Heimat zu verlassen, dieser Gedanke kam Fritz Hofmann nie. Viel zu froh war er, wieder zu Hause zu sein. Zudem lernte er 1948 seine Frau Ingeborg kennen. Auf der Kerb. Aber nicht in Heddernheim, sondern in Praunheim. Ein Jahr später übernahmen sie gemeinsam den elterlichen Betrieb, die kommenden harten Jahre standen im Zeichen des Wiederaufbaus. Mit 60 Jahren wollte Hofmann aufhören und setzte dies auch in die Tat um. 1987 wurde die Firma geschlossen und er widmete sich seinem wohl größten Hobby, der Hühnerzucht.

Heute ist es jedoch nur noch seine Frau, die dem Züchten treu geblieben ist. 20 Zwerghühner nennt sie ihr eigen, Fritz Hofmann kümmert sich derweil lieber um den Verein. Das nun allerdings mehr im Hintergrund, um seinem Nachfolger Jochen Wolff genug Freiraum zu lassen. Hofmann ist jetzt Ehrenvorsitzender, denn ein Leben ganz ohne seinen Kleintierzuchtverein, kann sich der 89-Jährige dann doch nicht vorstellen.

Dann hat Fritz Hofmann noch ein ganz besonderes Schmankerl parat. Aus der einen geht es in eine andere Garage. Vorsichtig schließt er auf, langsam öffnet er die Doppeltür. Die macht den Blick frei auf seinen ganz besonderen Liebling: ein türkisfarbenes Auto. „Das ist ein Citroen Cactus – ein ganz toller Wagen“, sagt Hofmann stolz und zeigt auf die schwarzen Applikationen an den Seiten. Plötzlich steht seine Frau Ingeborg in der Tür, sie ist von der Gymnastik zurück. „Dieses Auto wird gehegt und gepflegt. Im Regen stehen darf es nicht“, sagt die 86-Jährige. Dass ihr Mann regelmäßig mit dem Wagen unterwegs ist, bereitet ihr keine Sorge. Muss es auch nicht. „Ich fahre besser als viele andere“, sagt Fritz Hofmann, lacht und schließt die Garagentür.