Worldcup: Dart ist ein ungewöhnlicher Sport

Bis gestern am späten Abend traten in der Eissporthalle die internationalen Größen des Dartwelt beim Worldcup gegeneinander an. Gelegenheit, sich die Kultur eines ganz besonderen Sports einmal genauer anzusehen.

Darts ist ein Sport, der etwas anders tickt. Eine ungewöhnliche Zwiespältigkeit liegt in seiner Natur, die man am Wochenende beim Worldcup of Darts beobachten konnte. 3500 Zuschauer sind dafür in die Eissporthalle gekommen. Sie trinken, singen, feiern, teils acht Stunden lang.

Was gesungen wird, unterliegt einem chaotischen Moment. Offensichtlich betrunken steht ein Mann mit seinen Kumpels neben den Bierbänken und verfolgt das Spiel. Da zuckt er zusammen, wirkt schlagartig gelangweilt und beginnt „Das geht ab“ von „Die Atzen“ zu gröhlen. Seine Freunde machen mit, bald der ganze Block. Als dann der gesamte hintere Saal die Zeilen auf seine Initiative singt, interessiert es den Mann schon nicht mehr. Er hat das Handy rausgeholt. Die Perspektive der Fans bringt Lukas Knoch aus Nebra auf den Punkt. „Dart ist ein Kneipensport“, sagt er. „Es geht vor allem um die gute Stimmung.“

Preisgeld und große Titel

Dabei ist die Sportart aus den Kneipen längst herausgewachsen. 2015 ist der Worldcup von Hamburg nach Frankfurt gekommen, weil in der Eissporthalle mehr Leute Platz finden. Ob es hier nicht mittlerweile auch zu eng ist, ist ungewiss. Als der Engländer Rob Cross im Januar Weltmeister wurde, hat er über 450 000 Euro Preisgeld gewonnen. Auch die beiden Spieler des Siegerteams beim Worldcup bekommen 35 000 Euro.

Als der deutsche Max Hopp am Samstagabend gegen den Nordiren Brendan Dolan an die Dartscheibe tritt, geht es um viel. In der Runde zuvor hatte Hopps Teamkollege, Martin Schindler, gegen Daryl Gurney verloren. Wenn Hopp also nicht siegt, war es das, dann scheiden sie im Achtelfinale aus. Hopp muss also Ruhe finden, um konzentriert auch die acht Millimeter breiten und besonders wichtigen Triple- und Double-Felder zu treffen. Die nötige Ruhe findet man hier aber kaum.

Ein Fan mit seriösem Erklärton, ernster Miene und einem Supermario-Kostüm will Licht in den seltsamen Zwiespalt zwischen Spielern und Fans bringen: „Beim Dart bejubelt man mehr den Sport selbst, als bestimmte Sportler.“ Dass da etwas dran ist, hat man am Match zwischen England und Singapur gesehen. Für England tritt der amtierende Weltmeister Rob Cross gegen den Außenseiter Paul Lim an. Der hat im Worldcup herausragend gespielt, weshalb ihn der ganze Saal feiert. „Singapur schalala, Singapur“ ist das am meist gesungene Lied des Abends. Wenn Cross aber dreimal hintereinander die Triple-Zwanzig wirft, mit 180 die höchstmögliche Punktzahl, springen viele auf, jubeln mit aufgerissenen Augen, als hätten sie so etwa noch nie gesehen, nur um gleich wieder Cross Gegner anzufeuern.

Jubel als Selbstzweck

Auch der Fan im Supermario-Kostüm, sagt den Satz: „Es geht vor allem um die Stimmung.“ Jubeln ist also Selbstzweck, nicht Ausdruck von Freude über etwas – etwa über den Sieg eines favorisierten Spielers. Dass Max Hopp das Ruder rumreißen konnte und das deutsche Team ins Halbfinale einzog, ist für viele Fans Nebensache. Jedoch steckt für Knoch etwas mehr dahinter. Eben weil es ein Kneipensport sei, sei der Aufstieg eines der Spitzenspieler etwas besonders. Jedem gönnt man es, jeder ist einer von ihnen. Nur warum werden Spieler manchmal auch ausgebuht? Knoch schüttelt den Kopf: „Vielleicht haben diese Fans vergessen, wo der Sport herkommt.“