FNP begleitet Beamte: Darum brauchen Frankfurts Verkehrspolizisten gute Nerven

Zügig nähert sich der schwarze Mercedes der Kreuzung. Dass dort die Ampeln ausgeschaltet sind und stattdessen Jörg Dalibor von der städtischen Verkehrspolizei den Verkehr regelt, registriert der Mann am Steuer offenbar nicht: Er will einfach weiterfahren. Bis ihn ein schriller Ton aus Dalibors Pfeife stoppt. Mahnend deutet der städtische Verkehrspolizist mit zwei Fingern auf die Augen. „Pass besser auf“, soll das heißen.

Info: Eigene Ausbildung Die städtischen Verkehrspolizisten sind beim Straßenbauamt angesiedelt. Für die Verkehrsregelung auf Kreuzungen hat man dort einen eigenen Ausbildungsplan gemacht.

Alltag für Jörg Dalibor und seine Kollegen. Bis zu zehn Verkehrspolizisten der Stadt Frankfurt sorgen auf Kreuzungen im Stadtgebiet jeden Tag für Ordnung. An diesem Vormittag steht Dalibor mit seinen Kollegen Rainer Deckert und Dennis Köbel am Baseler Platz im Gutleutviertel, wo sich Gutleutstraße und Stuttgarter Straße kreuzen. Keine sonderlich heikle Stelle, finden die Drei in den neonfarbenen Sicherheitsjacken, auch wenn sich die Gutleutstraße dort in zwei Arme teilt: Der eine kreuzt die Stuttgarter Straße, der zweite mündet etwa 20 Meter weiter in sie ein. Weil an diesem Vormittag eine Baustelle abgebaut wird, müssen die Ampeln dort abgeschaltet werden.

Hier geht's lang. Souverän wird die Richtung angezeigt. Und wehe, einer hält sich nicht dran.

Zunächst aber beobachten die städtischen Verkehrspolizisten den Strom an Autos, Lastwagen, Bussen und Fahrrädern, der sich an ihnen vorbeibewegt. „Bevor ich auf die Kreuzung gehe, gucke ich erstmal, worauf ich dort besonders achten muss“, sagt Jörg Dalibor. Führt eine Straßenbahnlinie vorbei, die man im Auge behalten muss? Gilt es, auf Linksabbieger aufzupassen?

Während Dennis Köbel am Straßenrand wartet, um seine Kollegen später abzulösen, setzen Jörg Dalibor und Rainer Deckert ihre Mützen auf und streifen ihre weißen Handschuhe über. Letztere seien ganz wichtig, sagen beide: „Damit delegieren wir. Unsere Hände sind die Ampel.“ Auf Kellen verzichten sie hingegen meist. „Die irritieren die Leute eher“, meint Rainer Deckert. Auch mit Leuchtstäben, die Verkehrspolizisten ebenfalls zur Verfügung stehen, können sie sich nicht anfreunden. „Die sehen aus wie Lichtschwerter“, winkt Jörg Dalibor ab. „Da denken die Autofahrer doch, wir sind im Krieg.“

Geduldig warten Dalibor und Deckert eine Lücke im Verkehr ab. Dann heben sie den rechten Arm senkrecht in die Höhe. „Vorsicht – Kreuzung räumen“, heißt das. Mit der Pfeife im Mund marschieren sie zielstrebig auf ihren Arbeitsplatz zu: Dalibor an der Kreuzung, Deckert an der Einmündung. Mit einem kurzen Nicken verständigen sie sich, zuerst die Wagen auf der Gutleutstraße passieren zu lassen. Entsprechend postieren sie sich, breitbeinig, mit ausgebreiteten Armen. Das Auftreten sei wichtig, sagt Jörg Dalibor.

Energische Gesten sind wichtig, damit die Fahrer die Anordnungen auch befolgen. Ein strenger Blick dazu kann auch nicht schaden.

Wie bei jenem weißen BMW, der sich gerade an dem städtischen Verkehrspolizisten vorbeidrücken will – obwohl dieser schon den Arm gehoben hat. „Hey“, ruft Dalibor und deutet dem jungen Mann mit der Baseballkappe am Steuer des BMW mit einer energischen Handbewegung an, dass er gefälligst zu warten habe. Der Wagen hält, wartet einige Sekunden und fährt dann wieder an. Zu früh. „Hey“, schreit Dalibor und stoppt den BMW abermals. Diesmal wartet der junge Mann brav ab, bis der städtische Verkehrspolizist den Weg freigibt und ihn mit einer lässigen Handbewegung durchwinkt.

Wer hier das Sagen hat, daran lässt Jörg Dalibor keinen Zweifel: „Wie lange wir den Verkehr anhalten, das entscheiden wir. Es gibt welche, die hupen und hupen. Die müssen eben eine Runde extra stehen bleiben.“ Die Straßenverkehrsordnung gibt ihm recht. Schließlich steht ein Polizist, der auf einer Kreuzung den Verkehr regelt, in der Rangordnung ganz oben und setzt alle anderen Vorfahrtsregelungen wie Ampeln und Schilder außer Kraft. „Brust und Rücken, Bremse drücken“, heißt die Faustregel, die in den Fahrschulen gelernt wird. Und: „Siehst du seine Seitennaht, hast du freie Fahrt.“

Strafe muss sein

Allerdings ist das nicht bei allen Fahrern angekommen. „Es gibt einige, die können mit uns nichts anfangen“, sagt Dalibor. „Die bleiben direkt vor einem stehen – nach dem Motto ’geh weg, du gehörst nicht auf die Straße’.“ Das kann sich auf den Geldbeutel des Betreffenden auswirken. „Wenn jemand eine Weisung missachtet, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit“, erklärt der städtische Verkehrspolizist. „Kostet 20 Euro.“

Nicht nur manche Fahrer machen ihm und seinen Kollegen das Leben schwer. Sondern auch der Krach, der sie umtost. Die Abgase. Der Gestank. Und das Wetter: Regen, Schnee im Winter, Hitze im Sommer. „Mitten auf der Kreuzung steht man dann schon mal bei 40 Grad ohne Schatten auf dem glühend-heißen Asphalt. Da fühlt man sich wie ein Grillhähnchen.“ Dalibor nimmt’s gelassen: „Dafür sind wir immer gut gebräunt.“

15 bis 20 Minuten steht er normalerweise auf einer Kreuzung, bevor er sich ablösen lässt, um Pause zu machen. Diese Erholung brauche man, sagt Dalibor, schließlich müsse man auf der Kreuzung jede Sekunde voll bei der Sache sein. Und sich auf alles gefasst machen. Einmal, erzählt er, sei er mitten auf einer vielbefahrenen Kreuzung im Getümmel gestanden. „Auf einmal tippt mich jemand auf die Schulter. Als ich mich rumdrehe, steht da eine alte Dame und fragt, ’entschuldigen Sie, wie komme ich denn zum Städelmuseum?’ Es kann einfach alles passieren.“