Interview mit Verkehrsdezernent Oesterling: Darum erlauben wir das Radfahren auf der Straße

In der Bockenheimer Landstraße dürfen Radler jetzt auf der Fahrbahn fahren. Dabei gibt es einen Radweg. Ist das Verschwendung von Platz?

KLAUS OESTERLING: Der Fahrradverkehr in der Bockenheimer Landstraße hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen, so dass der Radweg nicht mehr ausreicht. Viele Radfahrer weichen auf den Fußweg aus, was die Fußgänger dort gefährdet. Es war auch eine Anregung des Ortsbeirats, das Radfahren auf der Straße freizugeben.

Ist das gefährlich?

OESTERLING: Das ist eine Frage der persönlichen Ansicht. Wir wollen natürlich keine Kinder oder älteren Leute auf die Fahrbahn zwingen. Der Fahrradweg bleibt ja erhalten. Aber es gibt auch viele Fahrradfahrer, die sich auf der Fahrbahn sicherer fühlen, vor allem an Einmündungen. Dort rechnen viele Autofahrer nicht mit dem Radweg.

Wird der Autoverkehr nicht behindert, wenn viele Radler auf der Straße sind?

OESTERLING: Man muss das immer im Einzelfall entscheiden. Bei der Bockenheimer Landstraße werden wir prüfen, inwieweit man mit baulichen Maßnahmen in die Straße eingreifen kann, um die Bedingungen für Radfahrer durch einen breiteren Radweg zu verbessern. Allerdings handelt es sich um eine Straße, die von Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern stark frequentiert wird. Umso schwerer ist es, einen Kompromiss zu finden.

Werden Autofahrer über Radler auf der Fahrbahn verärgert sein?

OESTERLING: Das wird sicher gelegentlich der Fall sein. Der Verkehr nimmt ja insgesamt zu, speziell aber der Fahrradverkehr. Wir hatten in den letzten zehn Jahren in der Innenstadt einen Zuwachs des Fahrradverkehrs um 300 Prozent. Dadurch gibt es mehr Konflikte. Es wird nur funktionieren, wenn alle Verkehrsteilnehmer Rücksicht aufeinander nehmen.

Spart sich die Stadt den Bau neuer Radwege?

OESTERLING: Nein, das laufende Lückenschlussprogramm wird weiter umgesetzt.

(mu)