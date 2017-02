OB Feldmann schwenkt Weiße Flagge: Das Frankfurter Rathaus gehört den Narren

Bilderstrecke Das Frankfurter Rathaus gehört den Narren

Kanonenschüsse, Musik und knallharte Verhandlungen im Rathaus haben Hunderte neugierige Narren auf den Römerberg gelockt. Bei strahlend blauem Himmel haben die Frankfurter Karnevalsvereine erfolgreich die Macht im Rathaus an sich gerissen. Bis zum Aschermittwoch bestimmen sie, was in der Stadt los ist.Kleine Tiger, Löwen, Frösche, Krokodile, Einhörner, Eisbären, Clowns, Cowboys und Prinzessinnen schunkeln auf den Schultern ihrer Katzen-, Polizisten-, Irokesen und Indianer-Eltern im Takt der Musik. „Frankfurt – Helau!!!“ rufen sie laut.Asiatische Touristen wundern sich, zücken ihre Selfie-Stäbe und filmen, was das Zeug hält. Da laufen Narren in bunten Gewändern über den Platz, Orden über Orden schmücken ihre Uniformen, die Tribüne ist prall gefüllt, auf dem Gerechtigkeitsbrunnen singt die Band K.U.K. Zur Melodie von „Hey Baby“ singen die Karnevalisten „Hey, wir sind Narren, uh, ah“, die Leute grölen fröhlich mit.Immer mehr Fahnen der Karnevalsvereine ragen zwischen dem bunten Publikum empor. Walter Grabosch (76) hat 17 Orden auf seiner blau-gelben Gardeuniform der Fidelen Nassauer. „Ich bin der älteste uniformierte Gardist in Frankfurt“, erzählt er stolz und lacht. „Seit 57 Jahren bin ich mit dabei“. Er denkt gar nicht ans Aufhören.Zu viele Freundschaften und viel zu viel Spaß sei dabei, schwärmt er. „Nachher wird der Römer offiziell gestürmt. Die machen den Feldmann fertig, raus bis zum Gerechtigkeitsbrunnen traut er sich längst nicht mehr“, grinst der blauäugige Gardist.„Frankfurt! Helauuu“ ruft Axel Heilmann ins Mikrofon auf dem Gerechtigkeitsbrunnen vor dem Römer. „Oberbürgermeister Feldmann! Du weißt, was hier gleich abgeht“, droht der Präsident des Großen Rates, eine Mickey Maus reibt sich die weißen Pfoten. Aus ganz Frankfurt kommen die Besucher, natürlich auch viele aus Heddernheim. „Ich bin in Klaa Paris groß geworden und komme jedes Jahr zur Rathausstürmung wegen der Atmosphäre“, erzählt Helmut Schmidt, der sich beim Umzug am Dienstag als Mönch verkleiden wird. Immer lauter schallt das „Frankfurt! Helau!!!“ durch die Menge.Als das Prinzenpaar Seine Tollität Patrick I. und Ihre Lieblichkeit Angie I. auf dem Römer ankommen, ist die Stimmung außer Rand und Band. „Frankfurt’s Fastnacht, die gefällt – Spaß und Tanz im Narrenzelt!“ rufen sie und kündigen die Erstürmung des Rathauses an.Vom Römerbalkon aus bittet Peter Feldmann um Geduld. Die Verhandlungen mit dem Stadtrat liefen und man warte auf einen einstimmigen Beschluss, dass der goldene Schlüssel überreicht werden könne. „Wir haben schon Handkäs und Äppler eingesetzt, aber einer mag den Handkäs ned.“„Hört auf zu schießen“, fleht der OB nach Kanonenschüssen. „Den Handkäs haben wir mit Rippchen und Kraut auf unsere Seite geholt. Jetzt provoziert ein anderer. Dem gebürtigen Offenbacher hat’s geschmeckt, aber er macht Sprüche.“ Man habe ihm eine Dauerkarte für die Eintracht geboten, „damit er mal was anderes sieht, als das, was da in Offenbach gespielt wird.“Vor der Rathaustür hat sich längst die Bürgerwehr eingefunden, Blasmusik vom Musikkorps Bonames stimmt „Shut up and dance with me“ an. Das Kinderprinzenpaar Kinder-Tollität Max I. und Kinder-Lieblichkeit Emely I. rollen im Cabrio an, gefolgt von ihren Garden. Die Vereine sammeln sich zum Sturm, Standartenträger aus Sachsenhausen, Enkheim, Heddernheim, Kanonenschüsse donnern über den Römer.Auf dem Balkon wedelt Peter Feldmann die weiße Flagge, zeigt den Goldenen Schlüssel. Die Narren stürmen auf den Balkon, allen voran die Prinzenpaare. Das Publikum jubelt „Frankfurt! Helauuu!“. Ehrfürchtig überreicht Feldmann den goldenen Schlüssel in die Hand der neuen Regenten. „Hier ist der Schlüssel, es wurde Gerechtigkeit gesprochen. Ihr habt jetzt die Macht.“Die Menge jubelt, als das Prinzenpaar alle Besucher zu Weck, Worscht und Wein und „Freibier für alle“ in den Römer einlädt. Tiger, Löwen, Eisbären, Einhörner, Clowns, Ritter, Cowboys und Indianer strömen in den blau erleuchteten Kaisersaal. Ex-OB Feldmann ist erleichtert. „Ich bin vergnügt erleichtert. Gegen den Großen Rat habe ich nichts zu melden. Die Uhren ticken jetzt anders. Dass ich nicht zum Gerechtigkeitsbrunnen in Ketten gebracht werde ist auch ein Wunsch vom Großen Rat. Natürlich halte ich mich ans Reglement.“ Bis Aschermittwoch bleiben die Narren an der Macht.