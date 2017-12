In der Vorweihnachtszeit hat das Geschäft mit dem schlechten Gewissen Hochkonjunktur. An jeder Ecke in der Innenstadt bitten Spendensammler um milde Gaben für Hilfsorganisationen und wohltätige Zwecke. Die meisten sind Profis, für die am Ende eine Provision abfällt. Sie können zwar ziemlich hartnäckig sein, für die Behörden sind sie aber kein Problem.

„Hören sie bitte auf, sich mir in den Weg zu stellen“, ermahnt die Dame den jungen Mann, der ihr auf dem Goetheplatz freudestrahlend wie ein alter Bekannter entgegen stürzt. Er bremst ab, hält einen Höflichkeitsabstand von etwa einem Meter. Die Dame beruhigt sich und der junge Mann verwickelt sie in ein Gespräch. Wo sie herkomme und wohin sie gehe, möchte er wissen. Man könne sich auch setzen und reden, sagt er. Doch der Dame wird es zu viel. Sie ist in Eile, verabschiedet sich und geht ihres Weges.

Dass er als Straßenwerber für die Hilfsorganisation World Vision Spenden sammelt, kann der Mann der Dame nicht mehr erklären. Vor allem in den Wochen vor Weihnachten haben Menschen wie er in der Innenstadt Hochkonjunktur. Meist sind es junge Menschen im Studentenalter, die für Hilfs- und Nichtregierungsorganisationen Passanten ansprechen und um Spenden für wohltätige Zwecke bitten.

Nicht alle lassen sich so leicht abwimmeln wie der Mann auf dem Goetheplatz. Er teilt sich das Ansprechen mit einem Kollegen. Der appelliert ein paar Meter weiter an das Gewissen potenzieller Spender. „Stellen Sie sich vor, sie wären in einer unglücklichen Situation und auf Spenden angewiesen“, gibt er einem Ehepaar zu bedenken und hat mit jener Herangehensweise ebenso so wenig Erfolg wie sein Mitstreiter.

In der ASB-Uniform

Vor dem Karstadt auf der Zeil hat eine Gruppe junger Menschen in Uniformen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ihr Lager aufgeschlagen. Sie nähern sich Passanten weniger penetrant als die Straßenwerber vom Goetheplatz, haben mit dem Wohlfahrtsverband aber genauso wenig zu tun wie die beiden Männer mit World Vision. „Uns schickt die Agentur Berbis aus Ober-Mörlen“, berichtet der Herr im ASB-Dress. Diese arbeite im Auftrag des ASB, bekomme deren Uniformen gestellt. Er erhalte von einen festen Stundenlohn sowie Prämien für Spendenverträge. „Ich kann davon halbwegs gut leben“, sagt er. Eine Motivation, sich Passanten aufzudrängen, seien die Prämien nicht: „Das schreckt Menschen nur ab.“ Er versuche Passanten stattdessen mit Transparenz zu überzeugen. Mit den Spenden würden todkranken Menschen letzte Wünsche erfüllt. Wer etwa aus Offenbach stamme, der könne leicht nachverfolgen, dass seine Spende letztlich auch beim dortigen ASB-Ortsverband ankomme.

Die meisten Hilfsorganisationen beauftragen Agenturen. Unternehmen wie Dialog Direkt und Talk 2 Move beherrschen aktuell den Markt und schicken speziell geschulte Mitarbeiter in Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen, wo sie am Tag durchschnittlich drei bis fünf Förderer werben.

Ein lohnenswertes Geschäft für die Hilfsorganisation: Recherchen haben ergeben, dass der Verein World Vision mit Sitz in Friedrichsdorf im vergangenen Jahr rund 7000 Förderer durch Werbe-Aktionen im öffentlichem Raum dazu gewonnen hat, allein 1100 in Hessen. Greenpeace hat im Vorjahr 1400 Förderer im Raum Frankfurt durch Straßenwerbung gewonnen, die Umweltorganisation WWF gar 2000. Der WWF zahlt jährlich etwa 6 Millionen Euro für Standwerbung, rund 70 Prozent davon an Agenturen. Im vergangenen Jahr verbuchte die Umweltorganisation dadurch neue Spender, die rund 4,8 Millionen Euro geben. Da die Förderer im Schnitt sechs Jahre spenden, amortisieren sich die Kosten für Straßenwerbung recht schnell.

Kaum Beschwerden

Auf Frankfurts Straßen sind die Straßenwerber zwar massig vertreten, beschäftigen die Ordnungsbehörden aber nur selten. „Beschwerden bezüglich penetranter Werbeaktionen liegen in Frankfurt – wenn überhaupt – nur in geringer Anzahl vor. Fälle des Betruges in Form von Veruntreuung durch Spendensammler sind uns nicht bekannt“, teilt Michael Jenisch vom Frankfurter Ordnungsamt mit. Er erklärt zudem, dass Straßenwerber bei ihrer Arbeit nur eine Sondernutzungserlaubnis vorweisen müssten. Kurz und knapp äußert sich Polizeisprecher Manfred Füllhardt: „Straßenwerber stellen für uns kein Problem dar.“