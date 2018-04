Drogen-Mafia: Das Heroinhaus in der Niddastraße

Seit Monaten beobachteten Rauschgiftermittler ein Eckhaus im Bahnhofsviertel. Eine albanische Dealerbande sollte dort ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Dann stürmten Spezialkräfte das Gebäude. Sie fanden Drogen im Wert von über einer Million Euro, versteckt in erbämlichen Wohnungen. Die Stadt will nun gegen das Elendshaus vorgehen.

Stolz präsentierten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern ihren Fund. Neben gestapelten Geldscheinen, darunter auch gefälschte, Elektroschockern und Schreckschusspistolen, türmten sich mehrere Beutel weißen Pulvers auf einem Tisch im Polizeipräsidium auf. 25 Kilogramm Heroin, 3,8 Kilogramm Marihuana, 1,6 Kilogramm Kokain und 700 Gramm Crack beschlagnahmten die Einsatzkräfte bei ihrem Großeinsatz am vergangenen Donnerstag im Bahnhofsviertel.

Vorsichtig geschätzt liege der Verkaufswert dieser Drogen bei 870 000 Euro, sagte Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Würden sie noch gestreckt, wie es im Straßenverkauf üblich sei, läge der Wert bei „weit über einer Million Euro“.

Nachbar Drogenhilfe

Entdeckt haben die Beamten den Großteil des Rauschgifts in der Niddastraße 51. Das Eckhaus steht direkt neben dem Konsumraum der Integrativen Drogenhilfe. Im Erdgeschoss ist ein Spielcasino, in den Etagen darüber wohnen hinter der Spiegelfassade Menschen in erbärmlichen Verhältnissen. „Im Treppenhaus lagen Fäkalien“, berichtete der städtische Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU), dessen Beamten an der Polizeiaktion beteiligt waren. „Die Einsatzkräfte wurden von Ungeziefer in hoher Zahl begrüßt.“

In den Zimmern hätten Matratzen auf dem Boden gelegen, die vermutlich einzeln vermietet werden. Offenes Feuer aus Gaskochern und fehlende oder defekte Brandmelder bedeuteten Lebensgefahr, sagte Frank. Er sprach von „mehr als desolaten Wohnverhältnissen“, die als „Nährboden für multikriminelle Menschen“ dienten.

Vier von acht Stockwerken wurden wegen erheblicher Mängel sofort geschlossen. Für die übrigen Wohnungen kündigte Frank weitere Kontrollen an: „Wir werden uns die Wohnverhältnisse dort noch genauer ansehen.“ Die Beamten hätten in dem Drogenhaus auch Kinderbetten entdeckt.

Das Rauschgift selbst war in mehreren Etagen gründlich versteckt. „Hinter Wand- und Deckenverkleidungen sowie auf dem Dach“, sagte Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Dem Großeinsatz am Donnerstagmittag seien monatelange Ermittlungen vorausgegangen. „Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass im Bereich der Drogenhilfeeinrichtung Niddastraße mit Rauschgift gehandelt wird“, so Bereswill. Zunächst seien sieben Straßendealer festgenommen worden. Sie stünden im Verdacht, Betäubungsmittel von jener „albanischen Gruppierung“ erhalten zu haben, auf die sich die Ermittler dann konzentriert haben. Sie sollen hauptsächlich in Frankfurt, aber auch überregional tätig gewesen sein.

Festnahme in Bayern

Am Donnerstagmorgen gingen fünf Mitglieder dieser Gruppe Spezialeinheiten der bayerischen Polizei ins Netz. Sie waren als Drogenkuriere von Frankfurt nach Fürth unterwegs. Das setzte die Kollegen in Frankfurt unter Zugzwang. Die Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Objekte im Bahnhofsviertel lagen bereits vor, doch eigentlich sollte der Zugriff erst in einigen Tagen erfolgen und gut vorbereitet werden. „Die Gruppe hat mitbekommen, dass in Bayern etwas schiefgelaufen sein muss. Deshalb blieb uns wenig Zeit“, so Bereswill. Am Donnerstagmittag schlugen seine Beamten zu.

Elf mutmaßliche Mitglieder der albanischen Drogenbande wurden vorläufig festgenommen. Drei von ihnen sitzen noch in Untersuchungshaft, aber auch gegen die anderen laufen Ermittlungsverfahren. Der Leiter der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Albrecht Schreiber, sagte: „Die Aktion zeigt, dass Justiz, Polizei und Stadt keine rechtsfreien Räume zulassen.“