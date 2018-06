Historischer Stadtteilspaziergang: Das Mainufer im Wandel der Zeit

Der Mainfischer Josef Benjamin Pfeiffer, besser bekannt als „Aal-Pfeiffer“, eröffnete 1925 eine Gaststätte in Niederrad. Später erhielt er sogar eine Konzession auf dem Gelände der Leux-Werft, der heutigen Frankfurter Sport- und Kulturgemeinschaft. 1933 trat er wie so viele andere in die NSDAP ein und verzichtete vorsichtshalber auf seinen zweiten, weil jüdisch klingenden Vornamen. Die weitere Entwicklung schien vorgezeichnet. Doch dann gab es eine überraschende Denunziation: Pfeiffer halte zwar große Reden auf den Nationalsozialismus, bringe es jedoch nicht fertig, auf jüdische Bootshausmieter zu verzichten – das geht aus einer NSDAP-Akte des Hauptstaatsarchivs Wiesbaden hervor.



Natürlich stand daraufhin Pfeiffers Parteiausschluss zur Disposition, ebenso ein Verbot von Pfeiffers Bootshaus für NSDAP-Mitglieder. Die Nazis hatten das Niederräder Mainufer nämlich schon seit 1933 im Visier: „Im Wasser- und Schifffahrtsamt wurden Arbeiter entlassen, da sie Mitglieder der SPD, Gewerkschaft oder den Arbeitersportvereinen waren“, berichtete der Stadtteilhistoriker Robert Gilcher auf seinem Stadtteilrundgang „Mainufer-Gäulsloch, Leux und ,Judenbad’“. Zeitgleich hatte die Sturmabteilung den zugeschütteten Oberkanal für ein Marineheim besetzt, bevor sie auch das Licht- und Luftbad, das 1936 „versuchsweise“ für Juden geöffnet blieb, für ihre Zwecke vereinnahmte.



Als Juden flüchteten



Gleich zu Beginn des Rundgangs verdeutlichte Gilcher rund 35 Teilnehmern, wie zwölf Jahre NS-Diktatur das Leben im Stadtteil veränderten: „Der jüdische Neuropathologe Philipp Schwartz, der in einer Atelierwohnung am Haardtwaldplatz lebte, musste nach der Machtübernahme der Nazis 1933 mit seiner Familie Hals über Kopf nach Zürich fliehen“, erklärte Gilcher. Über die Trifelsstraße, in der ein Stolperstein an das Auschwitzopfer Helene Henrich erinnert, ging die Tour weiter Richtung Mainfeld und Niederräder Ufer.



Aber bereits zwischen 1880 und 1890 kam es in Niederrad zu umwälzenden Veränderungen: Der Frankfurter Oberbürgermeister Johannes von Miquel trieb ab 1882 die Main-Kanalisierung voran und ließ die Niederräder Schleuse bauen, der die Niederräder Brücke, die Main-Neckar-Brücke, der Westhafen und 1887 dieKläranlage folgten.



Seit 1891 hatte die damals unabhängige Gemeinde Niederrad das Ufergelände zwischen der Niederräder Eisenbahnbrücke (1882 erbaut) und der heutigen Mainfeldstraße (im Niederräder Volksmund „Speckweg“ genannt) als Lande- und Lagerplatz gepachtet. Dort konnten die Niederräder Geschäftsleute die mit dem Schiff ankommenden Gütersendungen ausladen. Die Niederräder Fischervereinigung gründete sich 1919 und berief sich im Konkurrenzkampf mit der Sachsenhäuser Fischerzunft auf bis 1543 zurückgehende Rechte.



„Die Mainfeldstraße, eine der ältesten Straßen Niederrads, führte vom Mainufer nach Niederrad in die Unnergass, die heutige Kelsterbacher Straße, zum früheren Gasthaus Weidemann“, erklärte Gilcher auf dem Gelände des Niederräder Schwimmclubs 04. „Etwa hier lag auch das Gäulsloch, wo die Pferde der Niederräder Fuhrbetriebe gewaschen wurden.“



Der Schwimmclub wurde 1904 als einer der ältesten Schwimmvereine Frankfurts an der Niederräder Schleuse gegründet, musste jedoch 1932 hochwasserbedingt an seinen heutigen Standort umziehen.



Die Gleichschaltung



Ein Jahr später herrschte ein völlig neuer Ton: „Zum Tag der Arbeit wurden am 1. Mai unter dem Horst-Wessel-Lied die einschlägigen Flaggen gehisst, bei einer Hauptversammlung drei Wochen später ging es nur um noch um die Umgestaltung und Gleichschaltung“, erläuterte Gilcher. Der Vorsitzende wurde zum Führer, sein Stellvertreter bei den sogenannten Kameraden auch für den Wehrsport zuständig. Die Niederräder Sportvereine verloren einen Großteil ihrer Mitglieder an NSDAP-Organisationen, auch der Schwimmclub konnte nur mit Unterstützung der 1. FC Niederrad überleben. Der Rundgang führte weiter zur Alten Schleuse Niederrad, die durch den Wellenschlag des Hausbootes „Möve“ in einem Seitenarm vor der Verlandung geschützt wird. Er endete auf der Maininsel, die von jüngeren Vorfällen heimgesucht wurde: Das „Blaue Haus“ auf dem früheren Campingplatz fiel vergangenen Januar wie der Goetheturm einer Brandstiftung zum Opfer, das alte Licht- und Luftbad brannte bereits 2001 durch eine Fahrlässigkeit ab. Heute betreibt dort der Frankfurter Verein für soziale Heimstätten einen Schwimm-Ponton.



Zurück zu „Aal-Pfeiffer“: Dieser wurde bei der Entnazifizierung als Mitläufer entlastet, da ihm jüdische Niederräder anständiges Verhalten bescheinigten, wie Gilcher erklärte. „Mein Vater kannte Josef Pfeiffer. Aber mir war neu, dass er jüdischen Bootshauspächtern nicht kündigen wollte“, zeigte sich Teilnehmer Ulrich Brenner überrascht. Gilcher geht jedoch davon aus, dass dieses Verhalten durchaus auch geschäftliche Gründe hatte.