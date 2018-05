Gesundheit: Das Markus Krankenhaus stellt sich neu auf

Zeitenwende am Markus Krankenhaus: Nicht nur der langjährige Geschäftsführer Dennis Göbel verlässt das Haus, auch drei Chefärzte scheiden in diesem Jahr aus. Gleichzeitig stellt die Klinik Weichen für die Zukunft und will weiter wachsen.

Die Entwicklung kann sich sehen lassen: In den vergangenen Jahren hat sich das Ginnheimer Markus Krankenhaus vom Stadtteilkrankenhaus zu einer der bedeutendsten Kliniken der Stadt gemausert. Die Onkologie genießt einen exzellenten Ruf, Altersmedizin und Orthopädie sowieso. Betreiber Agaplesion hat kräftig investiert – immerhin 170 Millionen Euro sind in den vergangenen zehn Jahren in Neu- und Umbauprojekte geflossen, etwa 40 Prozent davon hat das Land Hessen beigesteuert. „Das Geld ist gut angelegt“, gibt sich der scheidende Geschäftsführer der Agaplesion Frankfurter Diakonie-Kliniken, Dennis Göbel, überzeugt.

Agaplesion hat „das Markus“ nicht nur generalüberholt, sondern auch deutlich erweitert. Hinzugekommen sind etwa ein Medizinisches Versorgungszentrum, eine neue Intensivstation, ein Personalwohnheim und ein Kindergarten. Zudem hat das Markus seine Strahlentherapie ausgebaut. Vor zweieinhalb Jahren schließlich ist auch die Geriatrie vom Nordend in neue Räume am Ginnheimer Stammsitz gezogen.

Kein Stillstand

Bild-Zoom Geschäftsführer Dennis Göbel verlässt das Haus.

Viele dieser Veränderungen sind eng mit dem Namen Dennis Göbel verbunden. Zehn Jahre lang hat er die Geschicke des Hauses als Geschäftsführer gelenkt. Nun übergibt er an Agaplesion-Eigengewächs Michael Keller.

Einen besonderen Coup hatte Göbel im Sommer vergangenen Jahres gelandet, als er beinahe die gesamte Thoraxchirurgie um den renommierten Chefarzt Prof. Joachim Schirren von den Wiesbadener Horst-Schmidt-Kliniken ans Markus Krankenhaus geholt hatte. Die zunächst 24 Betten der neuen Abteilung waren von Anfang an ausgebucht. „Wir wollten auf 35 erhöhen, mittlerweile liegt die Wunschgröße bei 60, 70 Betten“, berichtet Göbel.

Aktuell fehlt dafür der Platz, doch auch das soll nicht so bleiben. Zusätzliche Entwicklungsflächen hat sich die Klinik erst kürzlich gesichert und das Grundstück der benachbarten Gärtnerei erworben. Werde man noch mit einem zweiten Grundstückseigentümer einig, stünde in unmittelbarer Nachbarschaft eine Fläche von 10 000 Quadratmetern für künftige Erweiterungen zur Verfügung, erklärt Göbel.

Neben der Thoraxchirurgie will das Haus auch die Therapie chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen weiter ausbauen. Markus-Chefarzt Prof. Markus Dignaß genießt auf diesem Gebiet bundesweit einen exzellenten Ruf.

Kooperationen

Wachstumspotenzial sieht Göbel auch bei der Behandlung gynäkologischer Krebserkrankungen. Aktuell behandeln der Chefarzt des Brustzentrums, Privatdozent Dr. Marc Thill, und sein Team 400 Neuerkrankungen pro Jahr, diese Zahl ließe sich laut Göbel auf 600 bis 700 steigern. „Wir haben aktuell unzählige Studien am Laufen, das Brustzentrum ist hoch anerkannt, aber auch da sind bauliche Erweiterungen nötig.“

Gerade erst haben sich Markus Krankenhaus und Bürgerhospital darauf verständigt, in der Frauenheilkunde enger zusammenzuarbeiten. Das trifft sich gut, denn während das Bürger mit mehr als 3000 Geburten pro Jahr die größte Geburtsklinik in Hessen ist, verfügt das Markus über besondere Expertise in der Onkologie. „Diese Kooperation ist einmalig“, freut sich Göbel. Auch der medizinische Nachwuchs soll davon profitieren, Assistenzärzte etwa könnten künftig in beiden Kliniken Erfahrung sammeln.

Dass Göbel selbst Agaplesion nun verlässt und in den Vorstand der Kreuznacher Diakonie wechselt, bedauern viele Mitarbeiter. In der Führungsmannschaft des 680-Betten-Hauses stehen aber noch weitere Veränderungen an. Gleich drei Chefärzte gehen von Bord: Anästhesistin Prof. Dorothee Bremerich, Chirurg und Ärztlicher Direktor Prof. Karl-Hermann Fuchs und Nierenspezialist Prof. Peter Grützmacher. Die Leitung der Klinik für Anästhesie hat Dr. Max Müller übernommen. Die Gespräche über die Nachbesetzung der Stellen von Fuchs und Grützmacher, die beide in den Ruhestand wechseln, seien „auf der Zielgeraden“, erklärt Göbel. Vor allem Dialysepatienten müssten sich keine Gedanken machen. Grützmacher bleibe so lange, bis seine Nachfolge geklärt sei. Fuchs, der im Sommer nach Amerika geht um zu forschen, wird dem Haus als Mitglied des Vorstands der Markusstiftung erhalten bleiben.