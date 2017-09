Niederräder Suppenfest sorgte für 280 volle Bäuche: Das Salz ist ganz entscheidend

Am Tisch der Renterin Christa Fritsch und ihren Freundinnen bildet man sich seine eigene Meinung. Das Urteil der rüstigen Truppe: Die Irakische Pilzsuppe war ausgezeichnet, die Lasagnesuppe auch und die Jury erzählt „totalen Quatsch“. Die hatte nämlich gerade behauptet, in den Suppentöpfen hätte es an Salz gemangelt. „Also nein!“, ruft Fritsch. „Das stimmt doch gar nicht“, eine andere. Reihum bestätigen sich die sechs junggebliebenen Alten gegenseitig.

Publikumsliebling: Die Dal-Suppe Dal-Suppe ist eine Indische Tomaten-Linsensuppe. Sie ist nicht nur lecker, sondern auch leicht zu kochen. Das sagt zumindest Peter Wilke von der „Wohn Geno“, der die Siegersuppe zubereitet hat. clearing

Ein sonderlich kritisches Publikum waren die Seniorinnen am Samstag beim Niederräder Suppenfest generell nicht. Nur eine Dame aus der Truppe, die ihren Namen nicht nennen will, bewertete eine Suppe einmal zögerlichen mit: „War nicht ganz mein Fall.“ Dabei verzog sie das Gesicht, als schmerze es sie, das sagen zu müssen. Sofort relativiert Fritsch: „Da hat der Aff’ in die Seif’ gebiss’n“ – was heißen soll, dass jeder seinen eigenen Geschmack hat.

Die Rentnerinnen waren wohl zu dankbar, um kritische Töne anzuschlagen. Erstens haben sich die zwölf Kochgruppen viel Mühe gegeben. Auf dem Vorhof der Paul-Gerhardt-Gemeinde an der Gerauer Straße hatten sie innerhalb einer Stunde die Suppen gekocht. Zweitens können die alten Freundinnen nun wieder einmal beisammensitzen, weil das Quartiersmanagement Niederrad, die Jugendtreffs aus dem Mainfeld und der Paul-Gerhardt-Gemeinde mit der Salzmannschule das Fest auf die Beine gestellt haben. Unter diesen Umständen muss man eine Suppe nicht kosten, bevor man sie lobt.

100 Rezepte aus 10 Jahren

Wie immer hat sich Gerda jedes Rezept in die Tasche gesteckt. Die liegen auf kleinen Handzetteln nämlich an den Ständen aus. Zuhause klebt sie die dann in ein kleines Heftchen. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums hatten die Veranstalter eine ähnliche Idee und brachten ein kleines Kochbuch mit Bildern und rund 100 Rezepten von den vergangenen Suppenfesten heraus. Das gibt es nun beim Getränkehandel „Gabi Gräf“ an der Gerauer Straße.

In den zehn Jahren stieg die Besucherzahl stetig. Die 250 Teller reichten diesmal nicht. Schnell organisierte man noch 30 weitere, die auch bald vergriffen waren. Für zwei Euro bekam man schließlich so viel Suppe, wie man essen wollte oder konnte. Da störte es auch keinen, dass es zwischendurch kurz regnete. Einige spannten den Schirm auf, die meisten aber löffelten einfach weiter.

Nach zwei Stunden waren die Gaskocher aus, die großen Töpfe leer und die Bäuche voll. Lautsprecher forderten die Besucher auf, ihre Teller zurück zu geben. Jeder stellte seinen Teller dann auf den Stapel der Kochgruppe, deren Suppe ihm am besten geschmeckt hat. So wuchsen die Tellerberge wie ein Balkendiagramm am Wahlabend. Den höchsten Turm bekam die Indische Tomaten-Linsensuppe der „WohnGeno“, die Wohngenossenschaft an der Triftstraße. Zum zweiten mal in drei Jahren wurde die Gruppe somit Sieger.

Sieg an Indien und Irak

Mit dem Holzlöffel in der Hand zuckt der Koch Peter Wilke mit den Schultern. Ein großes Geheimnis hat er nicht. Das Rezept kam aus dem Internet. „Ich haben eine Suppe gesucht, die leicht zu kochen ist.“ Na gut, lecker war es trotzdem.

Der Jury schmeckte allerdings die Irakische Pilzsuppe von Samer Al Hadeethy noch besser. Er trat mit dem Team des „Netzwerks Migration“ an. Als Jurymitglied Stadträtin Daniela Birkenfeld (CDU) den Sieger ausruft, schlägt eine Freundin von Christa Fritsch auf den Tisch. „Dem habe auch ich meinen Teller gegeben“, sagt sie. „Salz hat da aber nicht gefehlt.“