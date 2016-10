Als Taewan K. als erster Angeklagter den Gerichtssaal betritt, surren und klicken die Kameras. Der 22 Jahre alte Koreaner lässt es mit versteinerter Miene über sich ergehen. Den Kopf geneigt, die Handgelenke in Fesseln, geht er an seinen Platz. Von den anderen vier Angeklagten im „Exorzismusprozess“ können die Kameraleute keine vergleichbar guten Aufnahmen machen: Sie schirmen ihre Gesichter mit Aktenmappen ab und lassen sich von ihren Strafverteidigern zur Anklagebank führen.

Als die Bildjournalisten draußen sind, kommen hinter den Mappen keine grimmigen Monsterfratzen, sondern relativ harmlos wirkende Gesichter hervor: Yejun G. und Taeil O. (beide 16) gingen auf einem Schulhof wohl noch als „Milchbubis“ durch, Naree K. (19) hat dagegen schon die Ausstrahlung einer jungen Frau. Die einzige ältere Angeklagte ist Doeon Kim (45). Sie lässt ihren Sichtschutz erst sinken, als ihr der Vorsitzende Richter Ulrich Erlbruch eine Frage stellt, antwortet aber so leise, dass es nur die Dolmetscherin versteht.

So still und schüchtern die allesamt verwandten Koreaner wirken, so brutal ist die Tat, die die Frankfurter Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft: Sie sollen am 5. Dezember 2015 im Luxushotel Intercontinental die Mutter von Yejun G. „grausam getötet“ haben. In der Anklage heißt es, dass die 41-Jährige im Zimmer 433 begonnen habe, um sich zu schlagen und Selbstgespräche zu führen. Die fünf Angehörigen hätten sich deshalb dazu entschlossen, ihr den Teufel auszutreiben.

Brutale Cousine

Sie hätten die Geschädigte festgehalten, mit den Füßen auf den Boden gedrückt und sich wohl auch auf deren Brustkorb gekniet. Den Tod hätten sie bei alledem „billigend in Kauf genommen“. Als besonders gewalttätig soll sich Doeon K., die Cousine des Opfers, hervorgetan haben: Sie wirkte nach Auffassung der Staatsanwaltschaft auf den Kopf, Hals und die Schultern der „Besessenen“ ein. Um deren Schreie zu ersticken, soll die Cousine ihr außerdem ein kleines Handtuch und einen Kleiderbügel mit Stoffbezug in den Mund gedrückt haben. Dies alles bis zum Tod und mit einer „gefühllosen, unbarmherzigen Gesinnung“.

Die Staatsanwaltschaft schreibt in der Anklage, dass der „Exorzismus“ mindestens zwei Stunden, bis um 7 Uhr in der Frühe, gedauert habe. Die Schmerzen und Qualen, die die Täter ihrem Opfer zufügt hätten, seien „über das für die Tötung erforderliche Maß hinausgegangen“. Die Rechtsanwälte der fünf Angeklagten teilten auf Nachfrage des Richters mit, dass sich ihre Mandanten zunächst nicht zur ihrer Person und zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen äußern werden.

Drei Dolmetscher waren zum Prozessauftakt vor der großen Jugendstrafkammer des Frankfurter Landgerichts gekommen. Weil diese alles Gesagte übersetzen mussten, kam die Verhandlung nur langsam voran. Im Fall einer Anregung, die ein Anwalt vorlegte, musste die Sitzung sogar unterbrochen werden, weil sich die Dolmetscherin auf die Schnelle nicht in der Lage sah, die juristischen Spitzfindigkeiten ins Koreanische zu übertragen.

In der Anregung forderte der Verteidiger des Angeklagten Taeil O., einen Ethnosoziologen – also einen Experten für die koreanische Kultur und Gesellschaft – in den Prozess zu holen und diesen bis dahin zu unterbrechen. Der Experte werde feststellen, dass O. wegen seiner Sozialisation in Korea noch nicht über die für einen Prozess nötige „sittliche und geistige Verantwortungsreife“ verfüge. Der Anwalt sprach sich für eine „Überprüfung der Verfahrensvoraussetzungen“ aus.

Furcht vor Stigmatisierung

Der Verteidiger von Yejun G. beklagte sich über das „Blitzlichtgewitter, das die Angeklagten über sich ergehen lassen mussten“. Er betonte, dass der Prozess – wenn er allein gegen seinen minderjährigen Mandanten geführt würde – auf jeden Fall unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden würde. Der Jurist führte aus, dass der Mordfall in der koreanischen Heimat seines Mandanten „hohe Wellen geschlagen“ habe. G. fürchte bei seiner Rückkehr dorthin eine „Stigmatisierung“, falls Aufnahmen seines Gesichts in die Öffentlichkeit gelangten. Der Jurist regte schließlich an, dass die Angeklagten immer erst dann in den Gerichtssaal geführt werden, wenn die Kameraleute ihre Aufnahmen schon beendet haben.

Der „Exorzismusprozess“ vor dem Landgericht wird morgen um 9.15 Uhr fortgesetzt, bis Mitte Januar sind insgesamt 14 Fortsetzungstermine angesetzt. Sollten die Angeklagten bei ihrem Schweigen bleiben, muss das Gericht auf Grundlage der Indizien und Zeugenaussagen urteilen. Zu den Zeugen dürfte auch der Pfarrer der evangelischen koreanischen Ziongemeinde zählen. Ihn hatten die fünf „Exorzisten“ nach ihrer Tat ins Hotel Intercontinental gerufen.