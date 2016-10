Amt ab Freitag besetzt: Das Staatliche Schulamt hat einen neuen Leiter

Endlich hat das Staatliche Schulamt eine neue Leitung. Wolfgang Kreher wird am Freitag seinen Dienst antreten, zuvor war er für das Hessische Kultusministerium in Brüssel tätig. Sein Vorgänger ist jetzt Berufspolitiker.

Für das Staatliche Schulamt könnten nun ruhigere Zeiten anbrechen. Das Hessische Kultusministerium hat einen Leiter für die Behörde gefunden. Schon am Freitag wird der 62-jährige Wolfgang Kreher das Amt übernehmen. „Wir wollten eine lange Hängepartie vermeiden“, teilte Ministeriumssprecher Stefan Löwer auf Anfrage dieser Zeitung gestern mit.

Ewiges Hin und Her

Die erneute Stellenbesetzung an der Spitze des Staatlichen Schulamtes war nötig geworden, weil der kommissarische Leiter Jan Weckler nach nur vier Monaten Frankfurt den Rücken kehrte, um in die Politik zu gehen. Gestern wurde der CDU-Mann zum Ersten Kreisbeigeordneten im Wetteraukreis – vergleichbar mit einem Posten als hauptamtlicher Dezernent in Frankfurt – gewählt. Schon für Wecklers Vorgängerin Rosemarie zur Heiden musste nach nur fünf Monaten ein Nachfolger gesucht werden. Sie legte das Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Auch sie hatte die Leitung nur kommissarisch inne.

Seit im Sommer 2013 die damalige Leiterin Silvia Bouffier-Spindler in Pension ging, ist der Chefposten in der Schulbehörde unbesetzt. Kommissarisch hatte zunächst der stellvertretende Amtsleiter Rainer Kilian die Geschäfte geführt. Bei der endgültigen Besetzung der Stelle zog er den Kürzeren, klagte gegen die Entscheidung. Das hat nun aber ein Ende: Rainer Kilian hat die Klage zurückgezogen. Seit Dienstag leitet er das Staatliche Schulamt für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis.

„Wir erhoffen uns mit Wolfgang Kreher eine dauerhafte Lösung“, sagte Löwer. Die häufigen Wechsel in den vergangenen Jahren seien nicht gut für die kontinuierliche Arbeit der Schulbehörde gewesen. Dass Kreher schon 62 Jahre alt und damit nicht mehr allzu lange zu arbeiten hat, ist für das Ministerium kein Problem. Bis zu vier Jahre könne er das Amt leiten. Und: „Er bringt viel Erfahrung mit.“

Ein Oldtimer-Fan

Wolfgang Kreher hat zuletzt als Beauftragter für Europaangelegenheiten, zuständig für die Berufsausbildung, für das Kultusministerium in Brüssel gearbeitet. Der ausgebildete Berufsschullehrer – er hat an der TU Darmstadt Chemietechnik und evangelische Religion studiert – hat schon in verschiedenen hessischen Schulämtern gearbeitet. In den 1990er Jahren war er auch schon mal in Frankfurt, in der Schulaufsicht. Ab 2006 war er Referatsleiter für den Bereich Berufsschule und stellvertretender Abteilungsleiter im Hessischen Kultusministerium. Von 2010 bis 2014 leitete er das Schulamt in Rüsselsheim.

Der gebürtige Wiesbadener lebt mit seiner Frau in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis). Der Oldtimer-Fan engagiert sich politisch in der CDU und sitzt als Stadtrat im Magistrat von Bad Schwalbach.