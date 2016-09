Pop-Up-Boat als neue Museumsheimat: Das Zukunftslabor des Jüdischen Museums

Das Jüdische Museum in der Innenstadt wird derzeit umgebaut. Bis zum 16. Oktober haben Leiterin Mirjam Wenzel und ihr Team nun eine neue Heimat im „Pop-Up-Boat“ am Sachsenhäuser Ufer gefunden. Dies wollen sie als Labor für die neue Dauerausstellung nutzen und mit den Besuchern ins Gespräch kommen.

Am Sachsenhäuser Mainufer liegen viele Schiffe vor Anker. Da gibt es das Dönerboot, aus dessen Fenster Inhaber Ramiz Meral seine türkischen Speisen verkauft, das Bootshaus am Eisernen Steg, auf dessen Deck es Frühstück, Kaffee und Kuchen gibt, und nicht zuletzt den Yachtklub, auf dem jedes Wochenende gefeiert wird. Aber was passiert wohl auf dem langen Boot, das seit einigen Tagen am Fuße des Eisernen Stegs sachte auf den kleinen Wellen des Mains auf- und abschaukelt und auf dem in roten Buchstaben „Pop-Up-Boat“ steht?

Drehort für Fernsehkrimi

Das Schiff wird ab Sonntag vom Jüdischen Museum genutzt, temporär, sechs Wochen lang. „Unser Haus ist momentan geschlossen“, sagt die Leiterin des Jüdischen Museums, Mirjam Wenzel. Das Rothschild-Palais am Untermainkai wird saniert und bekommt einen Neubau. Erst 2018 wird das Museum wieder öffnen. „Wir wollen in der Zwischenzeit aber nicht unsere Hände in den Schoß legen“, so Wenzel. Deshalb habe man sich bis zum 16. Oktober auf dem Boot am Schaumainkai eingemietet. 165 000 Euro werden in das Projekt investiert. Der Dampfer soll als Plattform dienen, um mit den Bürgern der Stadt ins Gespräch über den Erneuerungsprozess des Jüdischen Museums zu kommen. Welche Rolle soll das Museum innerhalb der Stadt spielen? Wie sieht das neue Gebäude aus? Was ist in der neuen Dauerausstellung zu sehen? „Für uns ist das Schiff ein Labor für die neue Dauerausstellung.“

„Pop up“ heißt übersetzt „plötzlich auftauchen“. Seit einigen Jahren nutzt man diesen Begriff für Konzepte, die leerstehende Orte vorübergehend mit Leben füllen. Das will auch das Jüdische Museum machen. Das „Pop-Up-Boat“ war einst bekannt als MS Wodan, wurde allerdings im Frühjahr von Gastronom Thomas Klüber übernommen und in „Freigut“ umgetauft. In den vergangenen Monaten wurde der Dampfer als Kiosk genutzt, oder diente als Drehort für die Fernsehserie „Ein Fall für Zwei.“ Im Winter soll er auf der Werft von Bootbau Speck in ein modernes Gastroschiff umgebaut werden.

„Temporäre Bauten haben aber auch jüdische Tradition“, erklärt Mirjam Wenzel. Sie sollen an die israelitische Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten erinnern. „So werden zum Laubhüttenfest kleine Laubhütten temporär im Garten oder auf dem Balkon errichtet“, sagt Wenzel, die an dem Konzept seit ihrem Amtsantritt Anfang des Jahres arbeitet. In den Hütten werde gemeinsam gegessen, man komme ins Gespräch. „An diese Tradition knüpfen wir hier an. Wir schaffen einen sozialen Ort.“

Viele Unwägbarkeiten

Einfach sei die Umsetzung des Konzepts allerdings nicht gewesen. Viele Unwägbarkeiten hätten aus dem Weg geräumt werden müssen. „Die Wellen sind oft hoch geschlagen“, sagt Wenzel. Eigentlich hätte man das Schiff gerne auf der nördlichen Mainuferseite vor Anker gelegt. Doch dort sei die Kaimauer zu hoch, zudem stehe sie unter Denkmalschutz. „Wir hätten den Dampfer nicht einfach befestigen können, zudem sei dies sehr teuer geworden“, so die Museumsleiterin.

Nun schafft ein kleines Guckloch eine Verbindung in Richtung Rothschild-Palais. Das „Pop-Up-Boat“ hat täglich ab 12 Uhr geöffnet. An der Bar „Tel Aviv Beach“ gibt es Getränke und kleine Snacks.

In einem eigens erbauten Ausstellungsmodul aus Holz werden die Pläne für den Museumsneubau und Sammlungsobjekte wie ein Quartett der Familie Frank, eine Backform der Familie Rothschild sowie eine gelbe Seitenkrawatte von Ignatz Bubis gezeigt. Kurzvorträge zur Mittagszeit und nachmittägliche Workshops geben einen Einblick in Fragen und konzeptionelle Gedanken des Museums. Zudem gibt es ein Kinderprogramm, Lesungen, Konzerte Filmvorführungen und Podiumsdiskussionen.

Das Programm ist im Internet unter popupboat.juedischesmuseum.de zu finden.