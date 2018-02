Bundespolitik: Das bringt die Große Koalition für Frankfurt

Etliche Vereinbarungen, die Union und SPD für die große Koalition in Berlin getroffen haben, wirken sich konkret auf Frankfurt aus. So könnte der Anstieg der Mieten begrenzt und der Bau von Schulen beschleunigt werden. Selbst bei der Sanierung der Städtischen Bühnen stehen Erleichterungen in Aussicht.

Euphorisch klingen die Frankfurter Parteivorsitzenden von CDU und SPD nicht, wenn sie über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen in Berlin sprechen. Dem CDU-Kreisvorsitzenden Jan Schneider schmeckt vor allem die Verteilung der Ressorts nicht. „Ich weiß nicht, ob wir gut beraten waren, das Finanzministerium an die SPD abzugeben“, sagt er. Auch hätte es aus seiner Sicht angesichts der Kräfteverhältnisse nicht geschadet, wenn die CDU ein Ministerium mehr bekommen hätte. Inhaltlich jedoch sei die Vereinbarung ein „akzeptabler Kompromiss“. SPD-Chef Mike Josef zeigt sich pragmatisch: „Bei einem Stimmenanteil von 20,5 Prozent war nicht mehr drin für uns.“ Das Ergebnis müsse jetzt in der Partei sorgfältig beraten werden.

Unabhängig von der generellen Bewertung gibt es im Entwurf des Koalitionsvertrags einige Punkte, die Auswirkungen auf Frankfurt haben:

Bauen und Mieten

Die Mieterhöhung nach Modernisierungen wird erschwert. Künftig dürfen nur noch acht statt elf Prozent der Kosten auf den Mieter umgelegt werden. Außerdem darf die Miete durch Modernisierung innerhalb von sechs Jahren um maximal drei Euro pro Quadratmeter steigen. „Das geht in die richtige Richtung“, findet Mike Josef, der als Planungsdezernent für die Frankfurter Wohnungspolitik zuständig ist. „Wenn das konsequent umgesetzt wird, brauchen wir keine Mietpreisbremse.“ Jürgen Conzelmann, Vorsitzender des Eigentümerverbands Haus & Grund Frankfurt, warnt hingegen davor, dass Vermieter die Instandhaltung der Wohnungen vernachlässigen könnten. Insgesamt entstehe ein Klima, das die Vermietung von Wohnungen erschwere.

Der Mietspiegel wird nur noch alle drei statt bisher alle zwei Jahre aktualisiert. Das bedeutet, dass Mieterhöhungen wegen eines Anstiegs der ortsüblichen Vergleichsmiete um ein Jahr verzögert werden. Nach Ansicht von Rolf Janßen, dem Geschäftsführer des Mieterschutzvereins Frankfurt, wäre es viel wichtiger gewesen, den Zeitraum, der rückblickend zur Berechnung der Vergleichsmiete herangezogen wird, von vier auf zehn Jahre zu erhöhen. „Derzeit fließen die günstigeren Bestandsmieten gar nicht in den Mietspiegel ein.“ Ein Änderung will die Groko laut Koalitionsvertrag nur prüfen.

Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau steigen bundesweit um zwei Milliarden Euro. Davon könnte auch der Wohnungsbau in Frankfurt profitieren – der bisher aber meist nicht an fehlenden Fördermitteln, sondern am Mangel an Grundstücken scheitert. Bundesgrundstücke sollen künftig zu vergünstigten Konditionen für den Wohnungsbau bereitgestellt werden können.

Die energetischen Anforderungen bei Neubauten und Sanierungen werden nicht weiter verschärft, um die Baukosten nicht weiter nach oben zu treiben. Der Frankfurter Baudezernent Jan Schneider begrüßt das – und erhofft sich unter anderem finanzielle Vorteile bei der anstehenden Sanierung der Städtischen Bühnen.

Bildung

Insgesamt elf Milliarden Euro stellt der Bund für den Ausbau von Ganztagsschulen, Kitas und die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung. Grob geschätzt könnten davon rund 100 Millionen Euro auf Frankfurt entfallen. „Das klingt erst einmal positiv“, sagt Schneider. Die Frage sei aber, wie schnell das Geld tatsächlich in den Kommunen ankommt. Die vor einigen Jahren aufgelegten Konjunkturpakete seien sehr bürokratisch gewesen.

Verkehr

Der steuerliche Querverbund bleibt erhalten. Das heißt: Die Verluste der städtischen Verkehrsgesellschaft VGF können weiterhin aus den Gewinnen der Mainova ausgeglichen werden.

Die Mittel, mit denen große Verkehrsprojekte bezuschusst werden, werden um eine Milliarde Euro erhöht. Damit steigen die Chancen, Vorhaben wie die Regionaltangente West zu finanzieren.