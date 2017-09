CDU-Ortsbeiräte üben Kritik: Das dörfliche Leben ist durch den neuen Frankfurter Stadtteil bedroht

Der Plan, im Nordwesten einen neuen Stadtteil für 30 000 Menschen zu bauen, stößt jetzt auch in Niederursel und Praunheim auf Gegenwehr. Die neu gegründete CDU-Arbeitsgruppe „Baugebiet A5“ will den Planungsprozess kritisch begleiten.

Es ist aufregend, wenn nebenan neue Nachbarn einziehen; sie könnten zu Freunden werden oder wenigstes helfen, wenn mal Not am Mann ist. Die Euphorie in Praunheim, der Nordweststadt und Niederursel hielt sich jedoch in Grenzen, als im Juni bekannt wurde, dass sie in einigen Jahren 30 000 neue Nachbarn bekommen könnten. Dann nämlich, wenn der Magistrat seinen Plan umsetzt, östlich von ihnen auf 545 Hektar einen neuen Stadtteil zu bauen.

„Viele waren schockiert“, sagte CDU-Mann Ralf Porsche vom Ortsbeirat 8 (Heddernheim, Niederursel, Nordweststadt), als sich gestern die frisch gegründete Arbeitsgruppe „Baugebiet A5“ vorstellte. In ihr schließen sich CDU-Mitglieder der Ortsbeiräte 7 und 8 zusammen, um die anstehenden Planungen kritisch zu begleiten. „Ohne uns abschließend positionieren zu wollen, sehen wir das Vorhaben zunächst sehr negativ“, sagte Porsche und leitete damit die Liste kritischer Einwände der Arbeitsgruppe ein.

Dorfleben bedroht

Während auf der Straße gerade ein Traktor sich durch die engen Straßen in Niederursel schlängelt, spricht Porsche von der dörflichen Struktur des Stadtteils. Diese sei bedroht, wenn den wenigen verbleibenden Bauern der landwirtschaftliche Boden unter den Füßen weggezogen werde. Diese Familien seien häufig über Generationen in Niederursel verwurzelt. Der Burghof von Landwirt Martin Stark brauche etwa große Flächen, um seine Hühner zu halten. Schließlich produziere er das Tierfutter weitestgehend selbst, um kontrollieren zu können, was die Hühner zu fressen bekommen. Auch deren Mist muss ausgefahren werden. Ziehe der Gestank dann tausenden Anwohnern in die Nase, seien die Konflikte programmiert. Zudem habe Stark in den vergangenen Jahren Millionen in seinen Betrieb investiert. „Nicht zu vergessen“, ergänzt Fraktionskollegin Katja Klenner (CDU), „dass die Böden, die zugebaut werden sollen, sehr fruchtbar sind.“

Die Bedenken von Thomas Rätzke aus dem Ortsbeirat 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) richten sich besonders auf die Infrastruktur. Er befürchte ein Verkehrschaos, wenn so viele Menschen aus dem neuen Stadtteil in die Innenstadt zur Arbeit pendeln werden. Zwar verspricht Planungsdezernent Maik Josef (SPD) die Straßen, die das Baugebiet erschließen und die umliegenden Stadtteile entlasten sollen. Rätzke falle es aber schwer, dem zu vertrauen. Besonders der Norden Frankfurts sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die Bevölkerung habe sich verzehnfacht, doch an der Infrastruktur habe sich wenig getan. Man müsse sich nur die Praunheimer Umfahrung ansehen. Seit den 1960er Jahren warteten die Praunheimer auf sie. Doch immer wieder habe man sie vertröstet.

Dass in Frankfurt Wohnungen fehlen, zweifelt die Arbeitsgruppe nicht an. Laut „Bürgeramt, Statistik und Wahlen“ wird die Frankfurter Bevölkerung bis 2040 um knapp 100 000 Einwohner wachsen. Jedoch gebe es andere Wege, dem zu begegnen, sagte Klenner. Wenn man über öffentliche Verkehrsmittel aus dem Umland schneller nach Frankfurt käme, würden diese Gemeinden als Wohnorte interessanter. Damit könne man den Frankfurter Wohnungsmarkt entlasten und die Pendler von den Straßen in die U-Bahn holen. Darum sollte die Stadt Nachbargemeinden unterstützen, etwa die U 6 zu verlängern. Um solche Ideen zu entwickeln, arbeite die Gruppe auch mit Parteifreunden aus Steinbach und Weißkirchen zusammen.

Schlecht kommuniziert

Kritisiert wurde auch, wie der Magistrat über das Vorhaben bisher informierte. Laut Veljko Vuksanovic vom Ortsbeirat 7 haben er und seine Fraktionskollegen aus der Zeitung von den Plänen erfahren. Anders, als die SPD-Mitglieder, die durch ihre Partei schon vorab informiert worden seien. Überhaupt hätte man die Ortsbeiräte früher einbeziehen müssen. Joachim Rotberg, vom Ortsbeirat 8 fügt hinzu: „Darum fühlten sich die Anwohner übergangen.“ Der Magistrat versichere, er wolle die Interessen der umliegenden Gemeinden berücksichtigen. Die Ortsbeiräte frage man aber nicht.

