Übernachten am Flughafen: Das erste Transit-Hotel des Landes

Gerade am Frankfurter Flughafen, mit seinen rund 50 Prozent Passagieren, die hier von einem Flugzeug in ein anderes umsteigen, kommt es immer wieder vor, dass die Passagiere einige Stunden auf ihren Anschlussflug warten müssen. Wer keine Zeit hat, in ein Hotel in Flughafennähe zu gehen, oder über keine Einreisegenehmigung in die Schengenzone verfügt und deshalb den Transitbereich nicht verlassen darf, kann sich nun zumindest in Ruhe betten. Als erstes Hotel in Deutschland liegt das „My Cloud“ („Meine Wolke“) im Transitbereich eines Flughafens. Lediglich in London, Amsterdam und Dubai haben die Flughäfen bisher vergleichbare Angebote für ihre Passagiere.

Das Frankfurter Hotel verfügt über 59 Zimmer. Diese sind zehn Quadratmeter groß und bieten ein Bett und eine Duschkabine. Dazu kommen ein kleiner Schreibtisch, ein Fernseher sowie kostenloses WLAN. Allerdings gibt es in den am Ende des Terminals 1 gelegenen Räumen keine Küche, sondern lediglich Getränke und kleine Snacks aus dem Automaten.

Keine festen Zeiten

Im Unterschied zu klassischen Hotels gibt es keine Check-in- oder Check-out-Zeiten, da die Gäste ihre Zimmer nach ihren Flugplänen belegen und auch wieder verlassen können. Deshalb arbeitet beispielsweise die Zimmerreinigung nicht nach einem festgelegten Zeitplan, sondern nach den Abflügen.

Die Preise für diese Zimmer richten sich danach, dass viele Gäste wohl nur wenige Stunden bleiben möchten. Für die ersten drei Stunden kostet das Einzelzimmer 80 Euro, bei einer Belegung als Doppelzimmer 110 Euro. Wer sich bis zu acht Stunden ausschlafen will, zahlt für jede weitere Stunde 20 Euro mehr. Die nächsten Stunden fallen dann mit jeweils zehn Euro zu Buche.

Mit Fenster ist es teurer

In „My Cloud“ gibt es eine Unterscheidung zwischen den Zimmern mit Blick auf das Flughafenvorfeld oder ohne Fenster. Wer die vorbeirollenden Flugzeuge beobachten möchte, für den kosten die ersten drei Stunden 95 Euro. Die Frage, warum man bei der Fraport nicht schon früher auf eine solche Idee gekommen sei, beantwortete ein Unternehmenssprecher mit dem Hinweis darauf, dass an diesem Standort mit seinen rund 1000 Quadratmetern Fläche früher die Tower-Lounge der Lufthansa ihre Gäste betreut hat.

„Wir können unseren Gästen hier im Flughafen Frankfurt nicht nur die Möglichkeit bieten sich auszuruhen und sich für ihren Weiterflug frisch zu machen, sie können von hier aus auch ihr nächstes Flugzeug besonders schnell erreichen“, sagt Gabi Jentsch, die Managerin des Hotels der Hering Service Gruppe aus Burbach.