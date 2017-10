Personaler packt aus: Das erwarte ich von einer guten Bewerbung

Kurz zusammengefasst:

- Bewerbungen bestehen aus: Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Zertifikate zu allen relevanten sonstigen Qualifikationen

- Foto ist kein Muss, aber ein Nice-to-have

- Es gibt kein Patentrezept für ein Anschreiben: Es muss zum Bewerber und zum Job passen. Es soll Sympathie und Glaubwürdigkeit vermitteln und dem Bewerber ein Profil geben, denn spätestens im Bewerbungsgespräch wird klar, ob der Bewerber der Mensch ist, für den er sich ausgibt.

- Initiativbewerbungen: Ja, definitiv, allerdings hat man höhere Chancen, wenn man sich direkt auf eine Stelle bewirbt.

- Nachfrage beim Unternehmen: Erst nach zwei Wochen nach Beendigung der Bewerbungsfrist.

Und was ist mit demLehr: Es sollte nicht zu lang sein. Ideal wäre, wenn es etwas mehr ist, ist das auch okay. Aber zwei, drei, vier Seiten Anschreiben sind zu viel. Typischer Fehler ist, dass manche Bewerber hingehen und ihren Lebenslauf im Anschreiben wiederholen. Das ist aber nicht wirklich zielführend, denn den fügt man schließlich sowieso tabellarisch chronologisch sortiert bei.Also, aber was dann?Lehr: Das Anschreiben sollte Lust machen, den Bewerber kennenzulernen. Man sollte im ersten Satz oder Absatz schon großes Interesse wecken, kurz und prägnant. So, dass der Personaler sich sagt: „Ich lese das Anschreiben gespannt bis zum Ende durch und schaue mir auch den Lebenslauf nochmal genauer an.“ Wie das der Bewerber schafft, dafür gibt es keine Faustregel. Aber auf jeden Fall sollte er auch deutlich machen, weshalb er für den Job brennt und für ihn qualifiziert ist. Am Besten anhand von Beispielen.Wie euphorisch dürfen solche Anschreiben sein?Lehr: Nicht zu euphorisch. Es kommt vor, dass im Anschreiben steht „Mit großem Interesse..“, oder, dass Bewerber Lobeshymnen über das Unternehmen schreiben. In gewissem Umfang ist das okay. Dann werten wir das auch nicht negativ. Aber manche Bewerber wiederholen das Unternehmensprofil von der Webseite. Das ist auch nicht zielführend.Welches Geschlecht ist von sich überzeugter? Wer blufft eher?Lehr: Das kann man pauschal nicht sagen. Allerdings ist grundsätzlich davon abzuraten, bei elementaren Anforderungen zu bluffen. Denn spätestens im Bewerbungsgespräch wird klar, ob der Bewerber die Kenntnisse hat, die er vorgibt.Und was ist mitLehr: Da sollte man immer ehrlich sein. Der Bewerber kann abgestuft angeben, ob er in einer Sprache „Verhandlungsfähigkeit“ oder nur „Grundkenntnisse“ hat. Auch bei den IT-Kenntnissen sollte nicht übertrieben werden. Was hilft, ist zu sagen, dass ein gewisses Wissen da ist und man gerne bereit ist, eine Fortbildung zu machen, um das Wissen noch zu vertiefen., gut oder schlecht?Lehr: Initiativbewerbungen sind an sich eine gute Sache, da sie den Bewerber und das Unternehmen näher zueinander bringen. Das Problem ist allerdings, dass man hier im Anschreiben nicht explizit auf ein Jobangebot eingehen kann und es daher etwas allgemeiner ausfällt. Außerdem kann es passieren, dass die Initiativbewerbung nicht mit in die Auswahl für eine später offene Stelle genommen wird, weil das System sie nicht findet. Das ist vergleichbar mit einer Google-Suche, da bekommt man ja auch unterschiedlichste Ergebnisse, je nachdem, was man eingibt. Aber das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und wenn die Initiativbewerbung schon drei, vier Monate beim Unternehmen liegt, weiß der Personaler auch nicht, ob der Bewerber vielleicht schon etwas anderes gefunden hat.Also besser direkt auf eine Ausschreibung bewerben?Lehr: In dem Moment, in dem man sich auf eine bestimmte Stelle bewirbt, hat die Bewerbung eine gewisse Aktualität. Das Interesse des Bewerbers ist aktuell, das Verfahren ist aktuell und er will genau diesen Job haben. Durch die direkte Bewerbung kann er auch sichergehen, dass er im passenden Auswahlverfahren drin ist.Was gebe ich an, wenn ich direkt von der Schule komme?Lehr: Diekönnen wir beruhigen, weil sie meist mit anderen in der gleichen Situation konkurrieren. Die Bewerber sollten dann soziales Engagement nennen und auch im Anschreiben kurz erzählen, was sie da gemacht haben. Bei Nebenjobs während der Schulzeit sollte man sie auch unbedingt bescheinigen lassen, am besten mit einem Arbeitszeugnis, und das beilegen. Denn wenn da drin steht, dass derjenige seit ein, zwei Jahren zuverlässig war und gute Arbeit geleistet hat, dann ist das schon mal ein Pluspunkt. Weil derjenige in der Zeit schon bewiesen hat, dass er motiviert ist, pünktlich zur Arbeit kommt, Arbeitsergebnisse liefert und so weiter.Wie lange sollte man warten, bis man nachfragt, ob dieist?Lehr: Man sollte mindestens bis zum Ende der Bewerbungsfrist warten. Viele Unternehmen sichten die Bewerbungen erst, wenn alle eingetroffen sind. Nach dem Ende der Frist sollte man dann nochwarten, bis man nochmal nachfragt. Und wenn man das tut, sollte man das am besten ins Positive kehren und nochmal Interesse bekunden.