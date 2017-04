Teure Taten in Frankfurt: Das große Bußgeldquiz

Welche Tat kostet wie viel Geld in Frankfurt? Testen Sie ihr Wissen in unsrem Bußgeldquiz.

Bei welcher Tat drückt die Frankfurter Polizei ein Auge zu und bei was bittet sie richtig zur Kasse? Städte und Gemeinde legen bei vielen Ordnungswidrigkeiten selbst fest wie hoch das Bußgeld ist. Wie sieht es in Frankfurt aus? Und was ist teurer: Nackt joggen oder Tauben füttern?Die Höhe der hier angegebenen Bußgelder entspricht dem Regelfall. In der Praxis schöpft das Ordnungsamt aus einem breiten Ermessensspielraum. Wird jemand bei einer Tat wiederholt erwischt, erhöt sich das Bußgeld. Personen mit äußerst geringem Einkommen können aber auch mit Weniger bestraft werden.