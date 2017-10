Top 5: Das hat Frankfurt diese Woche bewegt

13.10.2017

Der Goetheturm ist abgebrannt, die Vogelsberger bezichtigen die Frankfurter des Wasserraubs und in Hattersheim entwickelt sich eine Almhütten-Posse zum handfesten juristischen Konflikt: Diese Artikel haben unsere Leser in der vergangenen Woche am meisten bewegt.