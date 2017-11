Ein brutaler Angriff in Sachsenhausen erschüttert die Stadt. Die im Mai bei einem U-Bahn-Unfall getötete Autofahrerin trägt laut Gutachten keine Schuld am Geschehen. Und Frankfurter Journalisten lesen die schlimmsten Leserbriefe vor, die sie erhalten haben: Unsere Top-Artikel der Woche.

Der Mann, der am Wochenende im Sachsenhäuser Kneipenviertel angegriffen und schwer verletzt wurde, schwebt weiter in Lebensgefahr. Die Fahndung nach dem Haupttäter und seinen Begleitern verlief bislang erfolglos. Wirte sagen, dass es in Alt-Sachsenhausen fast jedes Wochenende zu Schlägereien und außerdem zu Trickdiebstählen kommt. Zum Artikel

Es geht um die Schulpflicht: Das Schulamt fordert von den Verantwortlichen der Main/Taunus International School Auskunft darüber, wann die Privatschule, der am Mittwoch der Strom abgestellt wurde, wieder öffnet. Zum Artikel

Ein Laster, 52 Meter lang, 4,30 Meter breit – da wird für den normalen Autofahrer jede Kurve zum Alptraum. Die Trucker Thomas, Dennis und Jan verstehen ihr Handwerk aber und lieferten gestern die Flügel für das erste Windrad auf dem Kuhbett unbeschadet auf der Baustelle ab. Diese Zeitung war dabei, Reporter Alexander Schneider saß mit im Cockpit und kennt jetzt auch den Unterschied zwischen „rechts“ und „dem anderen rechts“. Zum Artikel

Sie hatte nichts falsch gemacht – die 54 Jahre alte Frau, die im Mai bei der Kollision ihres Kleinwagens mit einem Zug der Linie U 2 getötet wurde. Das ist jetzt gewiss. Ein Trost kann es kaum sein. Zum Artikel

Das Beste vom Schrecklichen: Der Hate-Slam von FNP, FR und FAZ

Video Der zweite Frankfurter Hate-Slam 2017