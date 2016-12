Elf neue Schulen bis 2019: Das ist die Frankfurter Schulbau-Offensive

Weil Frankfurt zügig neue Schulen braucht, muss der Bauprozess beschleunigt werden. Wie das in Zukunft funktionieren kann, haben sich nun Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) und Baudezernent Jan Schneider (CDU) überlegt.

Die Stadt hat sich einiges vorgenommen: Bis 2019 sollen elf neue Schulen gegründet – acht davon brauchen einen Neubau – und 13 erweitert werden. So steht es im aktuellen Schulentwicklungsplan geschrieben. Rund eine halbe Milliarde Euro beträgt das Bauvolumen für die nächsten Jahre. „Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie dies in der kurzen Zeit realisiert werden soll“, sagt Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD). Planungsprozesse dauern lange. Da müssen Magistratsvorlagen geschrieben, die Stadtverordneten einbezogen, Gelder im Haushalt beantragt, Abstimmungen zwischen verschiedenen Ämtern getroffen werden. Schnell können zehn Jahre ins Land gehen, bis eine neue Schule errichtet wird.

Kommentar Theorie ist gut, Praxis ist besser Gut ein halbes Jahr haben Sylvia Weber und Jan Schneider an ihrer nun vorgestellten Magistratsvorlage „Schulbau beschleunigen“ gearbeitet. clearing

Das soll künftig vermieden werden. „Das Verwaltungsverfahren muss beschleunigt werden“, sagt Weber. Deshalb hat sie sich mit Baudezernent Jan Schneider (CDU) zusammengesetzt und zahlreiche Maßnahmen überlegt. Herausgekommen ist die Magistratsvorlage „Schulbau beschleunigen“, die vom Magistrat bereits beschlossen wurde und im Januar dem Stadtparlament vorgelegt wird. Als Vorbild dienten die veränderten Prozesse, die 2009 schon einmal eingeführt wurden, um das Konjunkturprogramm des Bundes und der Länder durchzuführen.

Um schneller bauen zu können, haben sich Weber und Schneider folgende Maßnahmen überlegt:

Es wird ein dezernats- und ämterübergreifendes Projektteam gegründet, das für das operative Tagesgeschäft zuständig sein wird und unter der gemeinsamen Leitung von Weber und Schneider steht. Es ist für die Grundstücksakquise verantwortlich, kontrolliert Baufortschritte, achtet darauf, dass alles im Zeitplan verläuft. Mit Hilfe des Teams soll das zeitintensive Hin und Her zwischen den verschiedenen Ämtern beseitigt werden.

Es wird zusätzlich einen Realisierungskreis geben, in dem Dezernate und Ämter vertreten sind, die im engeren und weiteren Sinne mit dem Schulbau zu tun haben. Dazu zählen etwa die Kämmerei, das Planungs- und Umweltdezernat sowie das Revisionsamt, Grünflächenamt und das Amt für Straßenbau und Erschließung. Dieser Arbeitskreis ist für die strategische Ausrichtung zuständig, priorisiert die verschiedenen Baumaßnahmen.

Grundstücke sollen künftig schon vorsorglich erworben werden. Das Liegenschaftsamt wird ermächtigt, dies zu tun. Lediglich der Magistrat muss zustimmen. „Heute ist es bei freien Flächen oft entscheidend, wie schnell Geld fließt“, sagt Jan Schneider. „Dauert der Prozess zwei Jahre, springen die Grundstückseigentümer wieder weg. Durch diese Maßnahme werden wir handlungsfähig.“

Künftig soll es außerdem ausreichen, der Stadtverordnetenversammlung für den Bau einer Schule lediglich eine Kostenschätzung statt einer detaillierten Kostenberechnung vorzulegen. Im Gegenzug verpflichtet sich der Magistrat die Stadtverordneten einmal im Jahr über den Fortgang der Projekte zu informieren, nach drei Jahren folgt eine Bilanz der Beschleunigungsmaßnahmen.

Für die Schulen können Planungsmittel in Höhe bis zu fünf Millionen Euro ausgegeben werden, ohne dass sie im Haushalt stehen. Mit diesen Geldern sollen kurzfristig Liegenschaften gekauft werden können.

Natürlich würde der Bau von so vielen Schulen nicht ohne zusätzliches Personal funktionieren. Deshalb sollen sowohl im Stadtschul-, Hochbau-, Liegenschafts- und Grünflächenamt mehr Mitarbeiter eingestellt werden – befristet. Die Anzahl der neuen Stellen steht aber noch nicht fest. Für die Umsetzung des Konjunkturprogramms wurden damals 16 Mitarbeiter eingestellt.

„All diese Veränderungen sollen ein Befreiungsschlag sein“, sagt Stadtrat Schneider. „Allerdings ist das wirklich eine Herkules-Aufgabe, die wir vor uns haben. Wir stehen noch am Anfang eines langen Weges.“

Mit den schon beschlossenen Neu- und Erweiterungsbauten ist es längst nicht getan. Wie wir berichteten, ist der aktuelle Schulentwicklungsplan bereits überholt. Angesichts der steigenden Bevölkerungszahlen rechnet das Stadtschulamt mittlerweile bis 2022 mit 20,5 Prozent mehr Grundschülern. Das hat zur Folge: zwei weitere Grundschulen, zwei Gymnasien und eine Gesamtschule müssen gebaut werden.

„Der städtische Fundus an Grundstücken für Schulbauten ist allerdings erschöpft“, sagt Schneider. Momentan werden 40 Grundstücke geprüft, ob sie sich als Schulstandorte eignen. Zudem wurden Anzeigen geschaltet, in denen Privatleute aufgefordert wurden, sich bis zum 15. Dezember zu melden, sollten sie verfügbare Flächen besitzen. Ob sich darunter passende Grundstücke befinden, steht demnach noch in den Sternen.