Eschborn - Frankfurt - Taunus - Eschborn - Frankfurt: Das ist die Strecke des Radrennens am 1. Mai. Bis ins vergangene Jahr trug das Rennen noch den Namen "Rund um den Finanzplatz". Nun ist es schlicht "Der Radklassiker". Und das zurecht, denn wie in jedem Jahr sind einige traditionelle Streckenhighlights im Programm.

Weniger Orte, dafür mehr Wiederholungen: Das ist die Rennstrecke des Radrennens am 1. Mai. Die 212,5 Kilometer lange Strecke startet in Eschborn und endet an der Alten Oper in Frankfurt. Vom Start in der Elly-Beinhorn-Straße geht es auf direktem Weg nach Frankfurt zu einer ersten Durchfahrt des kurzen Rundkurses im Zielbereich. Von dort führt der Weg über den Riedberg nach Bad Homburg und Oberursel, ehe sich die Fahrer auf den Feldberg quälen. Von dort geht es nach Ruppertshain. Dort startet der Taunusrundkurs. Dabei wird zunächst zweimal aus Sulzbach und Schwalbach kommend der Mammolsheiner Berg überfahren, ehe es über die Billtalhöhe zurück nach Ruppertshain geht.

Anschließend stehen zwei kleinere Runden bevor, bei denen der Mammolheiner Berg zweimal Richtung Kronberg angefahren wird. Ist dies geschafft, fährt das Feld auf direktem Weg nach Eschborn und vor dort weiter in die Frankfurter Innenstadt. Mit der Frankfurter Skyline im Rücken begeben sich die Rennfahrer in traditionelle Gefilde. Auf dem Wendelsweg und dem Hainer Weg befahren die Profis im Frankfurter Süden die historische Strecke früherer „Rund um den Henninger Turm“-Zeiten. Nach dieser Südschleife geht es auf einen drei Kilometer langen Rundkurs in der Innenstadt. Dieser wird zweimal befahren, ehe an der Alten Oper der Sieger feststehen wird.

