Internationaler Museumstag: Das kann man morgen in den Museen sehen

„Neue Wege zu gehen und Neues zu wagen ist schon immer ein Charakteristikum der Frankfurter Museumslandschaft gewesen“, sagt Kulturdezernentin Ina Hartwig. Und: „Derzeit vollzieht sich ein Wandel. Die zeitgemäße Präsentation der Exponate, sowohl analog als auch digital steht bei allen Frankfurter Häusern im Fokus.“ Morgen kann man sich davon selbst ein Bild machen.

Etwa im Museum Judengasse . Hier führen Kinder und Jugendliche ein türkisches Schattenspiel auf. Mehr über jüdisches Leben mit seinen vielen Traditionen erfahren Familien bei einer Führung.

Groß und Klein tauchen im Archäologischen Museum in vergangene Lebenswelten ein: Was bedeuten die Motive auf griechischer Keramik und was sagen sie über die Vernetzung von Griechenland und dem Vorderen Orient aus? Fragen, die am Museumstag beantwortet werden.

Im Goethehaus zeigt derweil die Magd Sophie Gästen ab fünf Jahren, wie es zu Lebzeiten des Dichters in seinem Geburtshaus zuging. Die kleinen Besucher können zudem romantische Collagen basteln. Parallel werden mehrmals täglich halbstündige Führungen für Erwachsene und ein Rundgang durch die Gemälde-Galerie angeboten.

Kindheitserinnerungen werden bei einer Führung durch das Struwwelpeter-Museum wachgerufen, denn im Fokus stehen natürlich Heinrich Hoffmann und sein pädagogisches Bilderbuch.

Für einen Ausflug in die jüngere Vergangenheit bietet sich das Museum Giersch an.

Experimentierfreudig und kreativ geht es im Bibelhaus zu. In der Buchbinderwerkstatt können junge Besucher Bibeln basteln. Und bei einer Schnitzeljagd per App durch die Ausstellung „fremde.heimat.bibel“ gibt es viel zu entdecken .

Die Sammlung des Senckenberg Naturmuseums öffnet ebenfalls ihre Tore und lädt Neulinge und Kenner zu öffentlichen Führungen ein. Zudem können interessierte Besucher vor Ort mit Experten über Exponate und wichtige Themen diskutieren.

Einen Blick in die Zukunft aus der Perspektive des Jahres 1968 gibt es im Deutschen Filmmuseum . Bei Führungen durch die Ausstellung “ Kubricks 2001. 50 Jahre A Space in Odyssey“ erfahren Besucher, welche Visionen von vor 50 Jahren heute Realität sind. Im Offenen Filmstudio kann man sich via Bluescreen selbst in neue Welten beamen.

Und die Ernst-May-Gesellschaft bietet - ganz international - an diesem Tag in neun Sprachen Führungen durch ihr Musterhaus an.

Beim Internationalen Museumstag geht es in diesem Jahr auch um Netzwerke. Wer Morgen ein Teil davon werden und die Frankfurter Häuser besuchen will, der findet alle wichtigen Informationen zu den Veranstaltungen mit Angaben zu Eintrittspreisen, Anmeldeverfahren und Uhrzeiten unter www.museumstag.de oder dem Internetauftritt der jeweiligen Museen.

(red)