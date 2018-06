Deutschlandspiel: Das kannst Du Fußball-Muffel am Mittwoch machen, während alle anderen WM schauen

Es ist wieder so weit, Autos sind mit Fahnen geschmückt, Frankfurt trägt rot-schwarz-gold und die einzige Frage ist: "mit wem und wo schaust du?". Denn jetzt werden wir wieder Weltmeister. Hoffentlich.

Na und?

Hast Du das gerade wirklich gesagt? Dann ist dieser Artikel für Dich! Echte Fußball-Muffel haben auch was von dieser WM. Nämlich viel Zeit und Gelegenheit, endlich mal ein paar Dinge in Ruhe zu erledigen und zu genießen, ohne dabei Schlange stehen oder sich drängeln zu müssen.

Hier kommen unsere Freizeittipps für knallharte WM-Ignorierer.

Mittwoch, 27.6. um 16 Uhr, Deutschland vs. Südkorea

Das könnt ihr in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr machen AUSSER Fußball schauen:

Ab ins Wasser

Ein Blick auf den Wetterbericht verrät schnell die beste Option für Fußball-Muffel: Ab ins Freibad oder an die Strandbar oder auch auf den Wasserspielplatz. Hier ist jetzt kaum jemand.

via GIPHY

Tourist spielen

Heute ist auch der perfekte Tag für einen Nachmittag Tourist in der eigenen Stadt zu spielen. In der neuen Altstadt gibt es freien Blick auf die Gebäude. Ebenso dürfte es heute vor den Kunstwerken in Städel, Schirn und Co angenehm leer sein.

Bild-Zoom Foto: Boris Roessler (dpa) Heute bekommt ihr im Städel vermutlich sogar einen Sitzplatz vor Eurem Lieblingsbild.

In Ruhe schlecken

Lust auf Eis? Die Schlangen vor der Eis Christina sind legendär, aber heute könntet ihr tatsächlich ein Eis bekommen, ohne vorher einen Sonnenstich beim Schlange stehen zu bekommen.

Shoppen!

Ebenfalls ganz oben für heute auf der Liste: Shoppen gehen. Ab auf die Zeil! Egal ob H&M oder P&C, MyZeil oder Kaufhof, heute findet ihr leere Umkleidkabinen.

via GIPHY

Ewig Unerledigtes erledigen

Eventuell habt ihr was im Bürgerbüro zu erledigen? Oder müsst ein Auto bei der Zulassungsastelle anmelden? Dann müssen wir Euch enttäuschen. All diese Frankfurter Ämter haben leider Mittwochnachmittag geschlossen. Genau wie die Arztpraxis, in der ihr schon lange mal zur Vorsorge wolltet. Ihr könntet aber ein bisschen Müll und Schrott los werden. Zahlreiche Wertstoffhöfe und Kleinmüllplätze in Frankfurt haben immerhin bis 17 Uhr geöffnet.

Bild-Zoom Foto: (158989259) Die Container auf dem Wertstoffhof warten auf Euch.

Von besseren Zeiten träumen

Wer nicht nur etwas erledigen möchte, sondern sich auch gerne etwas gönnt, kann beides verbinden und heute Nachmittag ins Reisebüro gehen. Dort hat heute sicher ein Mitarbeiter Zeit, mit Euch geduldig den nächsten Urlaub zu planen.

via GIPHY

Der besondere Tipp

Arbeiten. Hängt doch heute sogar mal eine Stunde dran und sammelt Überstunden, um frei zu nehmen, wenn die Welt wieder normal tickt. So könnt ihr vielleicht sogar den Kollegen Arbeit abnehmen, die sonst um 16 Uhr nicht das Spiel sehen könnten. Und beweist damit, dass auch Fußballhasser nette Menschen sind.

via GIPHY

