Gutleutviertel Roma-Hütten sollen verschwinden

Frankfurt. In der Nähe des Heizkraftwerks West leben rund 30 Roma in Verschlägen aus Sperrmüll. Die Firma, der das Grundstück gehört, hat Strafanzeige gestellt. Sie will das illegale Lager möglichst schnell räumen lassen. Das städtische Ordnungsamt verweist dabei auf die Polizei. mehr