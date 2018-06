Deutschlandspiele: Das könnt Ihr Fußballmuffel machen, während alle anderen WM schauen

Es ist wieder so weit, Autos sind mit Fahnen geschmückt, ganz Frankfurt trägt rot-schwarz-gold und die einzige Frage ist: "mit wem und wo schaust du?". Denn jetzt werden wir wieder Weltmeister.

Na und?

Hast Du das gerade wirklich gesagt? Dann ist dieser Artikel für Dich! Echte Fußball-Muffel haben auch was von dieser WM. Nämlich viel Zeit und Gelegenheit, endlich mal ein paar Dinge in Ruhe zu erledigen, ohne dabei Schlange stehen oder sich drängeln zu müssen.

Hier kommen unsere Freizeittipps für knallharte WM-Ignorierer.

Sonntag, 17.6. um 17 Uhr: Deutschland vs Mexiko

Das könnt ihr in der Zeit von 16.30 bis 19 Uhr machen AUSSER Fußball schauen:

Ab ins Freibad oder an die Strandbar oder auch auf den Wasserspielplatz. Hier ist jetzt kaum jemand.

Egal ob Frankfurter Zoo oder Opel-Zoo: heute Nachmittag steht garantiert keine Schlange vorm Eingang. Und falls es regnen sollte: Im Senckenbergmuseum gibt es auch Tiere.

Ein Fisch ist im Senckenbergmuseum Auge in Auge mit Ausstellungstück Kurator Thorolf Müller.

Es regnet? Ein Traum! Dann könnt ihr endlich mal in aller Ruhe und Einsamkeit in der Sauna entspannen. Zum Beispiel bis 22 Uhr im MeridianSpa im Skyline Plaza. Für den 17. gibt es vermutlich auch noch Massagetermine.

Ihr habt Kinder und die halten wenig von der Ruhe in der Sauna? Kein Problem, auch das Rebstockbad hat bis 22 Uhr geöffnet.

Heute ist auch der perfekte Tag für einen Nachmittag Tourist in der eigenen Stadt zu spielen. In der neuen Altstadt gibt es freien Blick auf die Gebäude. Ebenso dürfte es heute vor den Kunstwerken in Städel, Schirn und Co angenehm leer sein.

Heute bekommt ihr im Städel vermutlich sogar einen Sitzplatz vor Eurem Lieblingsbild.

Lust auf Eis? Die Schlangen vor der Eis Christina sind legendär, aber heute könntet ihr tatsächlich ein Eis bekommen, ohne vorher einen Sonnenstich beim Schlange stehen zu bekommen.

Ihr seid mehr so Naturmenschen? Dann fahrt auf den Feldberg im Taunus. Wir prophezeien, hier werden heute ausnahmsweise auch am Nachmittag noch Parkplätze zu finden sein.

Samstag, 23.6. um 20 Uhr, Deutschland vs Schweden

Das könnt ihr in der Zeit von 19.30 bis 22 Uhr noch machen, außer Fußball schauen:

Ikea Frankfurt hat bis 21h geöffnet. Wir sind uns ziemlich sicher, ab 19 Uhr spätestens wird es dort ausnahmsweise mal keine Schlange an der Kasse geben und vielleicht findet ihr jetzt auch tatsächlich die Gelegenheit für eine entspannte Küchenplanung und Pax-Zusammenstellung.

Wie wäre es denn damit, das Auto mal so richtig auf Hochglanz zu polieren. An einigen SB-Waschplätzen geht das bis 22 Uhr, zum Beispiel Maxwash in der Borisgallee, Aqua Autowasch in der Schmidtstraße, Auto-Lagune in der Homburger Landstraße oder Car Wash in der Berner Straße. Heute könnt ihr euch Zeit lassen, die Schlange hinter euch dürfte kurz sein.

Mittwoch, 27.6. um 16 Uhr, Deutschland vs. Südkorea

Ganz oben für heute auf der Liste: Shoppen gehen. Ab auf die Zeil! Egal ob H&M oder P&C, MyZeil oder Kaufhof, heute findet ihr leere Umkleidkabinen.

Eventuell habt ihr was im Bürgerbüro zu erledigen? Oder müsst ein Auto bei der Zulassungsastelle anmelden? Dann müssen wir Euch enttäuschen. All diese Frankfurter Ämter haben leider Mittwochnachmittag geschlossen. Genau wie die Arztpraxis, in der ihr schon lange mal zur Vorsorge wolltet. Ihr könntet aber ein bisschen Müll und Schrott los werden. Zahlreiche Wertstoffhöfe und Kleinmüllplätze in Frankfurt haben immerhin bis 17 Uhr geöffnet.

Die Container auf dem Wertstoffhof warten auf Euch.

Wer nicht nur etwas erledigen möchte, sondern sich auch gerne etwas gönnt, kann beides verbinden und heute Nachmittag ins Reisebüro gehen. Dort hat heute sicher ein Mitarbeiter Zeit, mit Euch geduldig den nächsten Urlaub zu planen.

Der besondere Tipp: Arbeiten. Hängt doch heute sogar mal eine Stunde dran und sammelt Überstunden, um frei zu nehmen, wenn die Welt wieder normal tickt. so könnt ihr vielleicht sogar den Kollegen Arbeit abnehmen, die sonst um 16 Uhr nicht das Spiel sehen könnten. Und beweist damit, dass auch Fußballhasser nette Menschen sind.

Sonntag, 15.7. um 17 Uhr, Finale Deutschland vs. ?

Falls Deutschland im Finale sein sollte, schaut ihr natürlich Finale. Hallo?

Tausende Fußballfans verfolgen 2016 beim Public Viewing in der Commerzbank-Arena in Frankfurt die Fußball-EM-Begegnung Deutschland vs. Ukraine.