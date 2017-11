Werner Hardt: Das lebende Stadtteil-Lexikon

Werner Hardt ist das, was man im Volksmund als „treue Seele“ bezeichnet. Nicht nur, dass der Rentner seit mittlerweile 55 Jahren glücklich mit seiner Helga verheiratet ist – und immer noch verliebt ist wie am ersten Tag, wie er betont. Fast genauso verbunden ist er dem Bezirksverein Niederrad, seit mehr als 30 Jahren ist er dort Mitglied, seit 2007 sogar Vorsitzender, obwohl er das nie werden wollte. Genauso wenig wie zweiter Vorsitzender oder Beisitzer – denn damit fing 1996 alles an.

Nach einem Herzinfarkt verkaufte der Heizungsbaumeister seine Firma an der Kelsterbacher Straße. „Da hast du doch jetzt nichts zu tun und kannst Beisitzer werden, hat der damalige Vorstand gesagt. Und ich habe mich eben darauf eingelassen“, erinnert sich der 76-Jährige, wie seine ohnehin schon enge Bindung zu Niederrad durch dieses Ehrenamt noch mehr gefestigt wurde. Keine Rolle spielte dabei, dass Werner Hardt gar kein gebürtiger Niederräder, sondern ein Oberräder ist. An der Offenbacher Landstraße stand das Haus seiner Eltern, in dem er eine „glückliche Kindheit“ verbrachte.

Bis seine Frau ihn 1962 „verführte“. Mit ihr, sagt Werner Hardt mit glänzenden Augen und einem spitzbübischen Lachen, wäre ich überall hingegangen. „Nicht nur bis Niederrad, sondern auch in jeden anderen Stadtteil Frankfurts. Wobei es natürlich nirgends so schön ist wie hier“, fügt er hinzu. Oberrad war für ihn da quasi nur eine Zwischenstation. Wenn man es ganz genau nehme, dann sei er sowieso ein Kind der Innenstadt, weil er im Hospital zum heiligen Geist das Licht der Welt erblickte, an Maria Himmelfahrt 1941. „Ich bin eben ein kleiner Engel“, sagt er, lehnt sich in seinem Bürostuhl zurück, richtet seine Brille und lacht.

Im Büro des Bezirksvereins, im Dachgeschoss eines alten Hauses an der Schwanheimer Straße, hat Werner Hardt schon unzählige Stunden verbracht. Wie viele, das weiß er nicht annähernd. Aber er ist viel Arbeit gewohnt, 80 Stunden pro Woche habe er in seinem eigenen Unternehmen gearbeitet. „Das härtet ab“, sagt er.

Allerdings hat die Arbeit, die er für den Bezirksverein leistet, rein gar nichts mit der Installation von Heizungen zu tun. Denn im Verein ist Hardt der Mann für die Vergangenheit, immer tiefer ist er in den vergangenen Jahren in die Geschichte des Stadtteils eingetaucht. Er ist quasi das wandelnde Lexikon von Niederrad. Sein Wissen hat er längst zu Papier gebracht: Zwei Bücher hat er geschrieben, das dritte ist in Arbeit. In den kalten Wintermonaten will er „damit vorankommen“.

Eine Garage voller Bücher

Für Geschichte interessiert habe er sich bereits in der Schulzeit, das Lesen war eine seiner größten Leidenschaften. Das hat sich bis heute nicht gelegt. „Meine Frau war froh, als ich mit der Eröffnung des Heimatmuseums 2006 unsere Garage entleert habe“, sagt Hardt, dessen gesammelte Frankfurt-Bücher aufgereiht mittlerweile zwei Meter Breite deutlich überschreiten. Daneben stehen Werke über Straßenbahnen und Busse. Auch dafür interessiert sich Werner Hardt.

Untergestellt hat er seine Bücher neben vielen andere Dingen aus der Vergangenheit in seinem zweiten Zuhause, im Büro des Bezirksvereins. Denn schon längst ist Werner Hardt nicht mehr Beisitzer, sondern Vorsitzender des Vereins. „Ich wollte es wirklich nicht, aber es war niemand anderes da, als ich 2007 gefragt wurde“, sagt er. Sein Vorgänger hatte einen Schlaganfall, es musste ein Nachfolger her. Aus den von Hardt angedachten zwei Jahren sind mittlerweile zehn geworden. Allzu lange will er nicht mehr weitermachen, vielleicht noch zwei Jahre, genau festlegen ist aber auch nicht sein Ding. Zumal es sehr schwierig sei, einen Nachfolger zu finden.

2010 Mitglieder zählt der Verein aktuell, die Hälfte ist älter als 70 Jahre. „Es gibt noch ein paar junge Mitglieder, meist die Enkel, aber die mittlere Generation ist nicht stark vertreten“, klagt er. Das ist für Geschichtsfan Werner Hardt nicht nachvollziehbar. So viel gebe es über den Stadtteil noch zu entdecken, sagt er.

Gesammelte Fundstücke

Dann dreht er sich auf seinem Schreibtischstuhl um, greift in eine Box und holt eine in Folie verpackte Anstecknadel hervor. „Niederräder Schwimmclub“ steht auf dem Emblem. Ein Bekannter aus München habe es „ausgegraben“ und nach Niederrad geschickt. „Ich habe Kontakte in ganz Deutschland, viele Menschen schicken mir alte Dinge über Niederrad“, zeigt Werner Hardt auf ein Regal hinter dem Schreibtisch. Dort sammelt er alle Fundstücke, schön sortiert.

Auch die Anstecknadel wird in einer der Schubladen ihren Platz finden, bis Hardt Verwendung für sie hat – für eines seiner nächsten Bücher oder eine neue Ausstellung im Heimatmuseum. Denn auch daran ist er stets maßgeblich beteiligt, nicht selten kommen die Ideen von ihm. „Ich brauche immer etwas zu tun, einfach nur rumsitzen, dass ist wirklich nichts für mich“, sagt er und lehnt sich wieder lachend in seinem Stuhl zurück.