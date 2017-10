36. Frankfurt Marathon: Das müssen Sie zum Laufklassiker am Main wissen

Wie viele Menschen werden beim Frankfurt Marathon dabei sein?

Wann ist die Startzeit des Frankfurt Marathons?

Wie komme ich am Sonntag durch Frankfurt?

42,195 Kilometer im Schnelldurchlauf:

Wo gibt es Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen?

Wie lange dauert das Spektakel?

Wie läuft die Verpflegung der Läufer während des Rennens?

Wie viele Helfer gibt es beim Frankfurt Marathon?

Was bietet das Programm für Zuschauer?

Beim Laufklassiker am Main werden am Sonntag 29. Oktober neben aktuell angemeldeten 14000 Marathonläufern und 7100 Staffelläufern rund 500 000 Zuschauer an der Strecke erwartet. Diese werden die Sportler zu Höchstleistungen anspornen.Um 10 Uhr startet die erste Welle der Läufer auf die 42,195 Kilometer lange Strecke an der Friedrich-Ebert-Anlage. Zehn Minuten später dann die zweite Welle. Der Staffelmarathon beginnt um 10.35 Uhr.Da die Marathon-Strecke von der Friedrich-Ebert-Anlage durch die komplette Frankfurter Innenstadt führt, ist es am besten, mit S- und U-Bahnen durch die Stadt zu fahren. Mit dem Auto wird es aufgrund zahlreicher Straßensperrungen sehr schwer.Zwischen 7 Uhr und 16.45 Uhr werden vorübergehend Straßen im Frankfurter Stadtkern, in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst und im Gallusviertel gesperrt. Welche Straßen genau betroffen sind, können Sie hier nachschauen.Die ersten Profis werden ab 12 Uhr im Ziel in der Festhalle erwartet. Sie haben dann 42,195 Kilometer hinter sich. Etwa zwanzig Minuten nach den ersten Männern werden die ersten Frauen erwartet.Das Ziel wird um 16.15 Uhr für alle Läufer geschlossen.Die Läufer werden an der Strecke von Helfern mit Wasser, Bananen und isotonischen Getränken verpflegt. Über die 42,195 Kilometer sind 14 Versorgungsstationen in einem Abstand von 2,5 bis 5 Kilometer verteilt.Die Läuferinnen und Läufer werden von rund 2000 freiwilligen Helfern, 250 Ärzten und 50 Masseuren während dem Lauf betreut. Sie versorgen sie vor, während und nach dem Marathon mit Essen und medizinischer Hilfe.An der Strecke wird den Zuschauern einiges geboten: Musikgruppen, Bühnen mit Streckenmoderation und Essen. Wo es welches Streckenfest gibt, können Sie hier nachschauen.