- Die Sperrung beginnt am Montag, 26. März um 1 Uhr und dauert bis Montag, 9. April bis 4 Uhr; sie umfasst damit in etwa die Osterferien an Hessens Schulen. Betroffen sind alle S-Bahnen außer Linie 7.

- Damit sind die S-Bahnstationen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof nicht erreichbar.

- Geplant ist ein Alternativangebot mit den städtischen U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen. Auch zusätzliche Buslinien sollen verkehren.

- Die S-Bahnlinie 1 fährt über Frankfurt-Süd nach Offenbach und umfährt so den gesperrten Tunnel. Zwischen Offenbach-Ost und Flughafen fährt eine zusätzliche Buslinie ohne Zwischenhalt.

- Nahverkehr-Fahrkarten für die Strecke zwischen Hanau und Frankfurt gelten auch für Fernverkehrszüge (ICE und IC). Umgekehrt gelten Ferntickets auch für die U- und Straßenbahnen sowie Busse, die als Ersatz angeboten werden.

- Für Sportliche bietet die Deutsche Bahn den Service "Call a Bike" mit 2800 Rädern in Frankfurt und Offenbach an. Jede Fahrt ist für alle Kunden in den ersten 30 Minuten kostenlos.

- Detaillierte Informationen gibt das Internetangebot www.sbahnbaustelle.de.

- Als nächstes wird der Tunnel an den beiden langen Wochenenden im Mai (Christi Himmelfahrt und Fronleichnam) dichtgemacht.

- Die letzte und insgesamt fünfte wochenlange Vollsperrung ist während der Sommerferien geplant. Dann soll das neue Stellwerk einsatzbereit sein und den Zügen eine schnellere Fahrt durch die mehr als sechs Kilometer langen Röhren ermöglichen. Das soll Verspätungen verhindern und den Verkehr stabilisieren.

- In Frankfurt werden zudem am Mittwoch, 28. März, die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs in Frankfurt ganztägig die Arbeit niederlegen. In der Main-Metropole sind davon die U- und Straßenbahnen betroffen, Busse aber nicht.

Video Lebensgefahr: Gleisarbeiten in der Frankfurter U-Bahn

