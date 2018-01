Frederik Michalke ist 21 Jahre alt, Juso und Beisitzer im Vorstand der Frankfurter SPD. Wir haben ihn gefragt, wie es jetzt wohl nach den Sondierungsverhandlungen mit der CDU weitergeht, was die Basis plant und ob er gegen die GroKo auf die Straße gehen wird.

Welche Rollen spielen die sozialen Medien im Diskurs um eine mögliche Große Koalition?

Michalke: Ich glaube, dass die sozialen Medien eine große Rolle spielen und man sie nicht unterschätzen darf. Dort wird Position bezogen, aber ich glaube, dass man trotz Beeinflussung für sich zu einem Ergebnis kommen muss. Mein Ziel ist es dabei immer konstruktiv und sachlich zu bleiben. Sachargumente überzeugen mehr als Lautstark unsachlich zu sein.

Bild-Zoom Foto: Michalke Der Frankfurter Frederik Michalke wartet gespannt auf die Ergebnisse des SPD-Parteitags am Sonntag.

Wie versucht ihr eure Meinung kundzutun um die Bundespolitiker zu erreichen?

In den Gremien machen die Jusos deutlich, was wir gegen die große Koalition haben. Und wir haben natürlich auch Delegierte auf dem Bundesparteitag. Ich habe Hoffnung, dass wir als Jusos gute Überzeugungsarbeit leisten - wir sind ja auch die Zukunft der Partei und deswegen sollten wir auch einen Beitrag dazu leisten, wohin es mit der Partei in den nächsten Jahren geht. Die Abwendung der GroKo sehe ich als einen wichtigen Beitrag zur Erneuerung.

Was können die Jusos tun um die GroKo zu verhindern?

Kevin Kühnert (Anm. d. Red. Vorsitzender der Jusos) reist wie Martin Schulz durchs Land und versucht die Delegierten zu überzeugen. Es gibt bei uns geordnete Verfahren und die muss man einhalten. Das ist der Weg, den ich für richtig halte. Es muss beim Bundesparteitag die Möglichkeit geben, dass alle Seiten ihre Position klar machen können und am Ende haben wir immer noch einen Mitgliederentscheid.

Lehnst du die Groko ab und wenn ja, warum?

Meiner Meinung nach wurde die große Koalition im September abgewählt und deshalb lehne ich eine Neuauflage ab. Außerdem glaube ich nicht, dass die große Koalition unser politisches System stabilisiert. Am rechten und am linken Rand gibt es erstarkende Tendenzen und, meines Erachtens nach, ist das für eine Demokratie nie gut. Außerdem hat die CDU in der vergangenen Legislaturperiode Vertrauensbruch am Koalitionsvertrag begangen. Zum Beispiel stand das Rückkehrrecht von Vollzeit auf Teilzeit drin, ist aber nicht umgesetzt worden.

Und im Sondierungspapier steht die Bürgerversicherung nicht drin, bei der Frage der Leiharbeit muss mehr passieren, die sachgrundlose Befristung fehlt - das ist für Sozialdemokraten schmerzhaft zu lesen. Dazu noch das Ergebnis des Familiennachzugs. Wenn wir über Integration von Flüchtlingen reden, ist es doch wichtig, dass man die Familien zusammenführt. Damit kann doch erst Integration gelingen. Das ist doch – im wahrsten Sinne des Wortes – christlich, wenn man das so sagen möchte. Und ich muss sagen, diese Regelung ist so nicht in Ordnung, hier geht’s um Menschen und das ist für mich nicht human.

Wie ist die Stimmung? Wie habt ihr als Basis die Zeit seit der Bundestagswahl erlebt?

Ich fand es richtig, zu sagen man geht in die Opposition. Aber ich gehöre auch zu denjenigen die gesagt haben „Warten wir die Ergebnisse der Sondierungen zur großen Koalition ab“. Heute muss ich sagen, dass mich das Sondierungspapier, nicht überzeugt. Dementsprechend sind wir in einer Zeit in der politisch gestritten wird, aber das ist ja nichts Schlechtes.

Was ist, wenn die Basis für die GroKo stimmt? Trittst du dann aus? Oder gibt es dann noch andere Möglichkeiten?

Ich gehöre zu den Leuten, die Mehrheitsentscheidungen akzeptieren. Meiner Meinung nach ist die Entscheidung, in eine GroKo zu gehen, nicht der richtige Weg ist. Aber sicherlich werde ich nicht austreten, ich bin der Meinung, das man für seine Inhalte streiten muss. Wenn die Mehrheit anders entscheidet, habe ich das zu akzeptieren. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, warten wir mal Sonntag ab.