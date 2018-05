Strand-Atmosphäre pur: In diesen Cafés, Bars und Biergärten am Main erwartet Euch echtes Urlaubsfeeling!

Niddastrand

Der Klassiker: Am Niddaufer gelegen, bietet diese Strandbar einen großen Sitz- und Liegebereich, ein Volleyballfeld, Live-Events und ein vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot.

Orange Beach

Der Geheimtipp: Der Orange Beach liegt etwas abgelegen unter einer Brücke, ist den längeren Hinweg aber auf jeden Fall wert: Im hinteren Bereich lockt der Biergarten, vorne können Gäste ihre Liegestühle so nah ans Wasser rücken, dass sie die Füße abkühlen können. Versorgt werden sie dabei aus der Bar, die zahlreiche Bier- und Limosorten und auch Speisen bietet.

City Beach

Der Ausnahmestrand: Im Gegensatz zu den übrigen Stränden in dieser Liste liegt der City Beach nicht direkt am Main - sondern einige Stockwerke darüber: Auf dem Dach des Parkhauses an der Konstablerwache. Trotzdem kommt hier ebenfalls echtes Strandfeeling auf: Dafür sorgen Sand, Strandbar, Volleyballfeld und Pool. Samstags und an Werktagen ab 17 Uhr vier Euro Eintritt.

Mainstrand

Der Zentrale: Die Café-Bar liegt in unmittelbarer Nähe des Eisernen Stegs und erfreut sich sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen großer Beliebtheit. Gäste sitzen in dem großzügigen Außenbereich direkt an der Uferpromenade und haben freien Blick auf die Skyline.

Lilu

Die Alternative: Das Licht- und Luftbad Niederrad ist eine Grünanlage auf einer Halbinsel im Norden von Niederrad. Die Anlage ist jederzeit zugänglich und bietet einen idyllischen Ausgleich zum hektischen Stadtleben. Zur Anlage gehört auch ein kleines Café.

Alte Schiffsmeldestelle

Die Vielseitige: Die Alte Schiffsmeldestelle liegt am Mainufer unterhalb des Brüningparks, wenige hundert Meter vom Alten Schloss entfernt. Ein kleiner Barbereich und eine große Wiese mit Liegestühlen laden zum Verweilen an. Neben zahlreichen Getränken werden ausgewählte Speisen angeboten.

Main-Turm am Offenbacher Hafen

Der Gestreifte (1): Gleich am neugestalteten Offenbacher Westhafen-Quartier lädt der Main-Turm zum Verweilen ein. Dazu stehen den Gästen sowohl ein kleines Biergarten- / Café-Areal als auch eine schmale Liegewiese zur Verfügung.

Kelsterbar

Die Entspannte: Weitab vom Frankfurter Trubel lockt die Kelsterbar Pendler und Ausflügler. Gästen stehen Liegestühle und ein weitläufiger Open-Air-Cafébereich zur Verfügung.

Main-Turm bei Offenbach-Bürgel

Der Gestreifte (2): Der zweite Main-Turm bei Offenbach steht außerhalb, am Mainufer bei Bürgel. Hier erfrischen sich vor allem durchkommende Fahrradfahrer. Aber auch für Spaziergänger und Wanderer bietet sich der Turm bei Bürgel für eine kurze Rast an.