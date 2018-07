Mehr als 3000 Athleten gehen am Sonntag beim alljährlichen Ironman in Frankfurt an den Start. Während die Sportler in den Altersklassen gegen sich selbst und für eine gute Zeit kämpfen, geht es für 45 Profisportler und 24 Profisportlerinnen um nicht weniger als den Titel „Ironman Europameister“ und eine Qualifikation für den legendärsten aller Ironmans: auf Hawaii!

Am Sonntag, den 8. Juli gehen wieder mehr als 3000 Athleten in Frankfurt, der Wetterau und im Langener Waldsee an ihre Grenzen und darüber hinaus.

Das Starterfeld des Ironman European Championship, so der offizielle Name, liest sich hochkarätig. Nahezu die komplette Weltspitze versammelt sich an diesem Wochenende in Frankfurt.

Das sind unsere Top 5 Teilnehmer, die Sie im Blick haben sollten:

1. Patrick Lange

Bild-Zoom Foto: Marco Garcia (FRE132414 AP) Sekt und ein wenig einheimische Folklore im Hintergrund: Der Darmstädter Patrick Lange feiert auf Hawaii.

Mit der Nummer 1 startet der 31 Jahre alte Darmstädter ins Rennen. Sensationell gewann er im vergangenen Herbst den Ironman auf Hawaii und ist damit ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Vor allem die Laufleistung des Vegetariers war beeindruckend. Mit 8.01 Stunden sorgte er für einen neuen Streckenrekord auf dem heißen Kurs von Kona. Bereits bei hawaiianischen Ironman 2016 ließ er aufhorchen, als er innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten den Marathon absolvierte und damit einen Rekord in dieser Disziplinwertung aufstellte. In Frankfurt wurde er im vergangenen Jahr sechster – dort zu gewinnen hat er somit noch nicht auf seiner To-do-Liste abgehakt.

2. Jan Frodeno

Bild-Zoom Foto: Bruce Omori 2017 gewann Jan Frodeno mit einem Vorsprung von gut dreineinhalb Minuten.

Sieger in Frankfurt 2015, dritter 2014, Champion auf Hawaii in den Jahren 2016 und 2015, er hält die Weltbestzeit mit 7 Stunden und 35 Minuten und war schon 2008 Olympiasieger auf der olympischen Distanz. Superman hat einen Namen! Wer einen Triathlon gewinnen will, muss an dem 36 Jahre alten Kölner vorbei. Im vergangenen Jahr zeigte sich der Superstar auf Hawaii von seiner menschlichen Seite und brach völlig zusammen. Leidend schonte er nicht seine Lorbeeren sondern quälte sich ins Ziel. Das brachte ihm großen Respekt ein, in diesem Jahr will er sich aber wieder von seiner unschlagbaren Seite zeigen.

3. Andi Boecherer

Sowohl 2016 als auch 2017 wurde Andi Boecherer zweiter in Frankfurt. Daher ist klar, wohin die Reise in diesem Jahr gehen soll. Der 35-jährige Freiburger liefert seit Jahren exzellente Ergebnisse, in Frankfurt soll es dieses Jahr endlich für den ganz großen Wurf reichen.

4. Patrik Nilsson

Seit Jahren ist Deutschland eine Triathlon-Nation. Der Schwede Patrik Nilsson könnte den Deutschen jedoch in die Suppe spucken. Im vergangenen Jahr schaffte er es in Frankfurt bereits als dritter auf das Podest. Der Schwedische Rekordhalter ist also nicht zu unterschätzen. 2017 wurde er immerhin Achter beim Ironman auf Hawaii und mit seinen 26 Jahren liegen die besten Jahre im Ausdauersport auch noch vor ihm.

5. Josh Amberger

Der Australier zählt zu den herausragenden Schwimmern. Das stellte er nicht zuletzt im vergangenen Jahr auf Hawaii unter Beweis, als er als erster aus den Wellen des Pazifiks stieg. Nach dem Schwimmen gibt es beim Triathlon zwar noch einiges zu tun, doch an einem guten Tag kann der Vorsprung, den der 29-Jährige üblicherweise aus dem Wasser mitbringt, für eine vordere Plazierung reichen.

Wen wir vermissen:

Bild-Zoom Foto: Arne Dedert/Archiv Sebastian Kienle jubelt 2017 in Frankfurt.

Nicht an den Start in Frankfurt geht Sebastian Kienle. Der Frankfurt-Sieger von 2017, 2016 und 2014 und Zweitplatzierte von 2015 hat einen Platz auf dem Podest auf dem Römer eigentlich fest gebucht. In diesem Jahr entschied er sich jedoch für einen anderen Saisonverlauf und absolvierte den Ironman in Roth, den er am vergangenen Sonntag auch gewinnen konnte. Ganz wird er Frankfurt jedoch nicht fernbleiben und als TV-Experte fungieren.

Zwei Minuten nach den Männern startet die Frauen ihren Kampf gegen Hitze, Erschöpfung und Schmerzen. Und auch in diesem Feld wird Weltklasse geboten.

Das sind unsere Top 5 Teilnehmerinnen, die sie im Blick haben sollten:

Bild-Zoom Foto: Huebner/Blatterspiel Bierdusche bei der Siegerehrung: Sarah Crowley

1. Sarah Crowley

Sie gewann im vergangenen Jahr den Ironman European Championship in Frankfurt. Die 35-jährige Australier hatte 2017 das erfolgreichste Jahr ihrer Triathlon-Kariere und wurde beim Saisonhöhepunkt auf Hawaii dritte. Auch in diesem Jahr hat sie schon einen ersten Triumph vorzuweisen, den Hell of the West Long Course Triathlon in Goondiwindi, Australien. In der Hölle am Main möchte sie nun an diesen Triumph anknüpfen.

Bild-Zoom Foto: Arne Dedert (dpa) Daniela Ryf gewinnt 2015 mit Streckenrekord in Frankfurt.

2. Daniela Ryf

Die 31 Jahre alte Schweizerin ist derzeit die Überfliegerin im Triathlon-Zirkus. Seit 2015 landete der hawaiianische Lorbeerkranz stets auf ihrem Kopf. Wenn sie an den Start geht, ist sie es gewohnt zu gewinnen, wie bereits 2015 in Frankfurt. Klappt es nun ein weiteres Mal?

3. Anne Haug

Es ist das vielleicht vielversprechende Debüt des Triathlonjahres. Die 35-Jährige gehört seit Jahren zur Weltspitze auf der Sprint- oder der Halbdistanz. Da mit zunehmendem Alter auch das Potential für längere Strecken steigt, wagt sie nun ihr Debüt auf der Langdistanz. Dass das von Erfolg gekrönt sein kann, hat 2010 bei den Herren bereits Jan Frodeno bewiesen.

4. Katja Konschank

40 Jahre alt und noch immer eine Garantin für herausragende Leistungen. Die Triathletin aus Halle wurde 2016 zweite in Frankfurt und ist damit die letzte Deutsche auf dem Frankfurter Podest. Die Fans können sich sicher sein: Dort will sie wieder hin.

5. Eva Wutti

Auch die 29-jährige Österreicherin ist immer für einen Ironman-Sieg gut. Kopenhagen, Barcelona und Klagenfurt hat sie auf ihrer Triumph-Lise schon abgehakt. Dabei hat sie ihre Mutterschaftspause 2016 ohne Leistungseinbruch hinter sich gebracht. Deutscher Asphalt liegt ihr zudem: 2017 wurde sie bei der Erstaustragung des Ironman in Hamburg zweite.