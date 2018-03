Wettbewerb: Das sind die Luminale-Fotos unserer Leser

1.729 Einsendungen in 2014, knapp über 2000 Bilder in 2016 – und 2973 in 2018. Der Luminale-Fotowettbewerb, den diese Zeitung gemeinsam mit der Frankfurter Messe und der Luminale e.V. ausrichtet, wird immer beliebter.

Am Sonntagabend endete die Einreichungsfrist, nun heißt es für die Jury bestehend aus Vertretern der Veranstalter, der Stadt Frankfurt und dieser Zeitung Bilder sichten, debattieren, Gewinner küren. Mitte April wird die Entscheidung dann in der Zeitung und auf fnp.de bekannt gegeben. Der Erstplatzierte erhält 1.500 Euro, der Zweitplatzierte 1.000 Euro und der Drittplatzierte 500 Euro.

Hier sind alle Teilnehmerfotos aus diesem Jahr zu sehen:

Bilderstrecke Die schönsten Luminale-Fotos 2018

Bilderstrecke Die schönsten Luminale-Fotos 2018 Teil 2

Bilderstrecke Die schönsten Luminale-Fotos 2018 Teil 3

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und allen anderen viel Spaß beim Betrachten der Bilder.