Mobile Zufahrtsblockaden Opernplatz und Hauptwache: Schutz mit Betonblöcken

Frankfurt. Ein Lastwagen rast mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge in der Innenstadt: Dieser «abstrakten Gefährdung» wollen Polizei und Stadt in Frankfurt nun dauerhaft Betonpoller entgegensetzen. Auch andere Städte in Hessen prüfen oder planen dies bereits. mehr