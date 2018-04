Sicherheit: Das sind die Wachtmeister auf der Dippemess'

Noch eine Woche lang locken ein buntes Familienprogramm und Fahrattraktionen mit Nervenkitzel für Groß und Klein zur Frühjahrs-Dippemess’ auf den Frankfurter Festplatz. In Folge 5 unserer Serie „Hinter den Kulissen“ begleiteten wir die Polizeibeamten Michael Kaaden und Sebastian Striesow, die die größtenteils unsichtbaren Fäden der Sicherheit in der Hand halten.

Wenn Michael Kaaden und Sebastian Striesow abends aus ihrem Büro-Container direkt am Haupteingang des Festplatzgeländes hinaustreten, sind sie sofort mittendrin. In ihre Nasen steigt der Duft von Bratwurst, Popcorn und gebrannten Mandeln, ringsum ertönt das Johlen all der Mutigen, die sich in die waghalsigen Fahrgeschäfte getraut haben und nun durch die Luft gewirbelt werden. Über die Wege schieben sich Jugendliche, Erwachsene und Familien, die den Abend für einen Ausflug auf den Rummel nutzen.

Für drei Wochen Kollegen

Striesow und Kaaden bahnen sich bei ihrem Rundgang ihren Weg durch die Menschenmenge, grüßen hier und da einen der Schausteller, die für diese drei Wochen so etwas wie Kollegen sind. Denn sie alle teilen sich den Festplatz am Ratsweg während der Dippemess' als Arbeitsplatz. Die Schausteller sind hier, um den Frankfurtern lang Abwechslung vom Alltag, Nervenkitzel und Spaß zu bieten, Kaaden, Striesow und ihr Team sind als Polizisten dafür zuständig, dass alles friedlich bleibt.

Wache im Container

Der 38-jährige Kaaden und sein 32-jähriger Kollege, die sonst im 6. Polizeirevier in Bornheim arbeiten, besetzen während des Volksfestes jeweils sechs Tagen die Woche die Dippemess'-Wache im kleinen Container am Festplatz-Eingang. Unterstützt werden sie von Kollegen aus den anderen Frankfurter Revieren sowie von der hessenweiten Bereitschaftspolizei, die täglich wechseln und zum Teil aus ganz Hessen nach Frankfurt kommen.

Wie viele das sind, wollen die Polizisten nicht verraten: „So viel: Wir schaffen es mit dieser Personalstärke, zu jedem Zeitpunkt der Dippemess'-Öffnungszeiten das Sicherheitskonzept einzuhalten“ ,betont Striesow. Das bedeute, dass alle drei Zugänge zum Rummelgelände im Auge behalten und zeitweise mit Taschenkontrollen versehen seien und zu jeder Zeit die Sicherheit auf dem Platz gewährleistet sei. Zudem gebe es jederzeit ausreichend Ansprechpartner und auch das Fundbüro sei stets besetzt, zählt er auf. Auch sei man mit den Schaustellern eng vernetzt, die viele Vorfälle als erstes mitbekämen.

Sicherheitskonzept

„Verbunden mit unserer Arbeit gibt es für die Dippemess’ ein umfangreiches Sicherheitskonzept, für das etliche Zahnräder ineinandergreifen“, beschreibt Hauptkommissar Kaaden die Maschinerie, zu der neben Polizisten und Sanitätern etwa auch Verkehrslenkungsmaßnahmen, Sicherheitskräfte der Verkehrsbetriebe Frankfurt sowie Mitarbeiter der Stadt gehörten, die für die meisten der durchschnittlich 80 bis 100 000 Besucher pro Tag weitestgehend unsichtbar blieben. „Das gilt natürlich nur, so lange nichts passiert. Dafür werden wir auch in diesem Jahr wieder versuchen zu sorgen“, so Kaaden.

Taschen- und Trickdiebstähle, das Mitführen unerlaubter Gegenstände sowie vereinzelt Körperverletzungen, meist in Verbindung mit Alkohol, sind Straftaten, die auf dem Volksfest zum Alltag gehören. „Mindestens einmal pro Dippemess’ haben wir es erfahrungsgemäß auch mit Falschgeld zu tun“, verweist Kaaden auf den Vorfall, der vor einigen Tagen Schlagzeilen gemacht hatte (wir berichteten).

„Im Rahmen solcher Vorfälle und unserer Kontrollen kommt es auch in einzelnen Fällen zu vorübergehenden Festnahmen“, erklärt er. Wirklich schlimme Vorfälle – Massenprügeleien etwa, für die die Dippemess' vor Jahrzehnten noch bekannt war, passierten „dank dem gut ausgearbeiteten Polizeikonzept“ allerdings seit etlichen Jahren nicht mehr.

Langer Dienst

Kaaden selbst kennt den Dienstablauf am Ratsweg nun schon seit zwei, sein Kollege Striesow sogar seit fünf Jahren. Die Wochen der Abwechslung, in denen sie zweimal im Jahr in den Container umziehen, der das ganze Jahr über am Ratsweg steht, wollen die beiden auf keinen Fall missen. „Natürlich ist es eine besondere Arbeit, denn unser Dienst beginnt bereits mit der Öffnung des Platzes am Vormittag und endet erst locker ein bis zwei Stunden nachdem die letzten Lichter hier aus gegangen sind“, sagen sie. Denn wenn die Besucher schon den Nachhauseweg angetreten haben, stehen für Kaaden und Striesow in der Wache noch Schreib- und Aufräumarbeiten sowie Gespräche mit den Kollegen an. Nur so kann gewährleistet werden, dass am nächsten Mittag alles reibungsfrei weitergehen kann.

„In diesen drei Wochen hat man manchmal schon das Gefühl, dass man die Kollegen öfter sieht als die eigene Familie. Nach zwei Wochen Rummel freut man sich zudem doch wieder auf seine Arbeit auf dem Revier“, sagt Kaaden, der übrigens längst dem Reiz von Rummel-Leckereien widersteht und sich trotz der verlockenden Aromen ringsum mittlerweile lieber von Salaten und belegten Brötchen ernährt.

Und obwohl Kaaden und Striesow drei Wochen lang – abgesehen von den wenigen freien Tagen – auf dem Rummel sind, so besuchen sie das Volksfest sogar dann, wenn sie einmal freihaben. „Einmal pro Dippemess' kommen wir an einem freien Tag eigentlich auch privat her“, sagen beide Polizeibeamte.

Die Arbeit jedoch im Kopf abzuschalten und sich auf den Spaß mit Familien und Freunden zu konzentrieren, das sei dann doch nicht so einfach. „Wenn der Job sich so stark auf eine Veranstaltung konzentriert, wie bei der Dippemess' am Ratsweg, dann lässt sich dieser nie ganz ausblenden“, sagen sie.