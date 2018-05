Apfelweinwirtschaften haben eine lange Tradition in Frankfurt und bestehen teilweise schon seit über 400 Jahren. Wo die ältesten Ebbelwoi-Wirtschaften zu finden sind, seht Ihr hier auf unserer interaktiven Frankfurt-Karte.

Was gibt es schöneres als seinen kühlen Schoppen im traditionellen Ambiente einer Apfelweinwirtschaft zu genießen? Wir würden sagen, nicht viel! Vor allem bei warmen Temperaturen ist ein Besuch dieser Traditions-Lokale das Highlight für Liebhaber des Stöffche. Dass diese Liebe schon seit hunderten Jahren wehrt, lässt sich an den Gründungsjahren vieler dieser Wirtschaften feststellen.

Nicht nur aufgrund des meist selbst gekeltertem Apfelweins sind diese Lokale einen Besuch wert, sondern auch weil sie seit meist über 100 Jahren ein Symbol für Gastlichkeit, Frohsinn und Gemütlichkeit sind.

In der Online-Rubrik "Frankfurt à la carte" bilden wir einmal wöchentlich Informationen rund um die Stadt Frankfurt auf einer interaktiven Karte ab.



Welche Frage würden Sie gerne auf einer Karte beantwortet sehen? Schreiben Sie uns an online@fnp.de



Lest auch:

Frankfurt à la carte Diese fünf Frankfurter Wasserhäuschen müsst Ihr gesehen ... Samstag und Sonntag ist der Frühling endlich richtig da. Bei diesen fünf Frankfurter Wasserhäuschen könnt Ihr Eure Woche perfekt ausklingen lassen. clearing

Interaktive Karte Frankfurt à la carte: So alt sind die Stadtteile Die Frankfurter Stadtteile, wie wir sie heute kennen, sind zwischen 1866 und 1972 zusammengewachsen. Wir zeichnen die Entwicklung auf einer Karte nach. clearing