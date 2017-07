Ironman in Frankfurt: Das sind die besten Plätze für Zuschauer

Schwimmen im Langener Waldsee

Der Ironman Frankfurt beginnt mit einem 3800 Meter langen Schwimmkurs im Langener Waldsee, den die Athleten in zwei Runden bewältigen müssen. Auf den lang gezogenen Geraden im See und der kurzen Laufpassage zwischen den zwei Runden können Sie die Athleten hautnah erleben. Der Schwimmausstieg am Ufer und die nahe liegende erste Wechselzone sind gut einsehbar. Start ist um 6.30 Uhr (Profis Männer), 6.32 Uhr (Profis Frauen) und 6.40 Uhr (Rolling-Start der Altersklassen-Athleten).Weil für den Ironman zahlreiche Straßen in und um Frankfurt gesperrt sind, empfiehlt sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zwischen 4 und 6 Uhr fahren Busse ab Kurt-Schumacher-Straße und ab Wiesenhüttenstraße zum Waldsee; außerdem ist die Anreise mit den S-Bahnen 4 und 3 (bis Langen Flugsicherung) möglich.Direkt am Langener Waldsee beginnt die 177 Kilometer lange Radstrecke, die durch Frankfurt, den Main-Kinzig-Kreis und die Wetterau führt und schließlich in Frankfurt endet. Entlang der Strecke gibt es mehrere attraktive Hotspots.Dreimal – bei Kilometer 13, 82 und 177 – passieren die Radfahrer diese Stelle, an der die Triathlon-Fans traditionell ausgelassen feiern.Auf der Strecke von Enkheim nach Bergen müssen die Sportler eine anspruchsvolle Steigung bewältigen – hier gilt das Triathlon-Mantra „Quäl Dich, Du Sau!“ Für die Triathleten stellt dieser „The Beast“ genannte Abschnitt eine erste größere Herausforderung auf der Radstrecke da. Zuschauer dürfen sich auf beeindruckende Leistungen freuen – und auf schmerzverzerrte Gesichter. Die Männer dürften hier gegen 7.50 Uhr und 9.45 Uhr durchkommen, die Frauen gegen 8.45 Uhr und 10.25 Uhr.The Beast ist via U-Bahn ab Frankfurt-Hauptwache bis Endstation, Haltestelle Bergen-Enkheim, direkt am Hessen-Center erreichbar. Von dort gelangt man zu Fuß bergauf an der Radstrecke entlang zum Ortsteil Richtung Bergen zum Stimmungsbereich der "Helaba-Meile".In Maintal-Hochstadt müssen die Athleten durch den schmalen Ortskern fahren und dabei eine 500 Meter lange Steigung über Kopfsteinpflaster bewältigen. „The Hell“ ist ein kurzer, heftiger Abschnitt; wer hier schnell fährt, dem winkt der Sieg in der Bergwertung. Die Männer werden voraussichtlich gegen 8 Uhr und 9.55 Uhr durchkommen, die Frauen gegen 8.15 Uhr und 10.35 Uhr.Zur "Hölle" kommt man ab Frankfurt-Hauptbahnhof mit der S-Bahn Richtung Frankfurt-Ost, (nicht via Offenbach), Frankfurt-Mainkur, bis Bahnhof Maintal-Ost (etwa 15 Minuten). Dann ab Bahnhof Maintal-Ost etwa zehn Minuten zu Fuß Richtung Norden, zum Ortsteil Maintal-Hochstadt. Dort einfach in den Ortskern weiter zur Hauptstraße laufen.In Karben durchfahren die Athleten eine weitausholende Kurve. Die ist zwar sportlich nicht sooo interessant, bietet dafür aber eine gute Gelegenheit, die Sportler aus nächster Nähe zu erleben.Auf dem Weg von Bad Vilbel nach Frankfurt geht es nochmal richtig hoch. Der Bereich des Anstiegs auf der "Frankfurter Straße" in Bad Vilbel, liebevoll auch "Heartbreak Hill" genannt, verspricht einen Blick auf die Athleten bei langsamem Tempo. Hier kommt im engen Zuschauer-Spalier Tour-de-France-Feeling auf.Die Stelle ist mit der S-Bahn/U-Bahn ab Frankfurt-Hauptwache in 10 Minuten, Richtung Bad Vilbel und Karben zu erreichen. Ausstieg ist in Bad Vilbel-Süd. Von dort kann man in etwa fünf Fußminuten direkt zum „Heartbreak Hill“/Frankfurter Straße laufen.Die Marathon-Strecke - 42,195 Kilometer - wird in vier Runden am Frankfurter Mainufer zwischen West- und Osthafen bewältigt. Natürlich sind die Zweikämpfe der Athleten auch hier gut zu verfolgen, zum Beispiel am Mainkai/Eiserner Steg und auf beiden Seiten der Flussüberquerung. Auch die Museumsuferseite sowie der Wendepunkt der Laufstrecke am Ruderhaus sind attraktive Zuschauerpunkte.Der emotionale Höhepunkt des Ironman ist der Zieleinlauf auf dem Rämerberg. Ab 14.30 Uhr werden hier Sportler erwartet; bis 22 Uhr steigt eine Riesenparty im Herzen Frankfurts.