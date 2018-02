Nach Brand in Tierheim: Welle der Hilfsbereitschaft

Nach einem Brand im Tierheim Fechenheim waren auch die vorrätigen Decken und Handtücher nicht mehr brauchbar. Die Spendenbereitschaft danach überwältigt die Helfer.

Polizeigewerkschafter Wendt: „Lebenswirklichkeit hat Goethe-Uni eingeholt“

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt reagiert auf die Warnung vor sexuellen Angriffen auf dem Campus der Goethe-Uni mit spöttischer Kritik.

Friedberg: Mohren-Apotheke will ihren Namen nicht aufgeben

Nach der Kritik an einer Frankfurter Apotheke mit dem Namen "Mohrenapotheke" und der Entfernung des Logos haben wir bei anderen Apotheken mit diesem Namen nachgefragt. „Nicht eine Sekunde denke ich über eine Namensänderung nach“, betont Kerstin Podszus, Inhaberin der 400 Jahre alten Mohren-Apotheke in Friedberg. Auch ihre Kunden haben kein Verständnis für die aktuelle „Mohren“-Debatte.

Mann in Flüchtlingsunterkunft getötet: Mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Heute Nacht kam es zu einer schwerwiegenden Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Homburg. Dabei wurde ein 41-jähriger Mann getötet. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Polizei sucht auch in der Bad Homburger Innenstadt.

Zehn Fakten über Frankfurt, die dich sehr erstaunen werden

Der nächste Party-Smalltalk kommt bestimmt. Wir haben zehn Dinge über Frankfurt zusammengetragen, die euer Gegenüber ziemlich sicher noch nicht weiß. Es könnte sogar sein, dass ihr nach der Lektüre die Menschen, die euch auf der Straße begegnen, mit ganz anderen Augen seht.

