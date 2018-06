Die Hochzeit gilt im Leben vieler Menschen als einer der schönsten Tage. Da ist es nur verständlich, dass man sich das Ja-Wort an einem besonderen Ort geben möchte. Doch wo sind die schönste Trausäle in Frankfurt und Umgebung? Wir haben uns umgesehen.

Die Hochzeit gilt im Leben vieler Menschen als einer der schönsten Tage. Da ist es nur verständlich, dass man sich das Ja-Wort an einem besonderen Ort geben möchte. Dabei haben alle Hochzeiten in Deutschland eines gemeinsam: Um vor dem Staat offiziell verheiratet zu sein, ist der Gang zum Standesamt nötig. Grundsätzlich kann eine Ehe in jedem deutschen Standesamt auch außerhalb des Wohnortes der Eheleute geschlossen werden. Wer also lieber außerhalb von Frankfurt heiraten möchte, kann dies ohne Probleme tun. Doch wo sind die schönsten Trausäle in Frankfurt und der Umgebung? Wir haben uns umgesehen.

Bad Soden

In Bad Soden hat man zwei Möglichkeiten, sich das Ja-Wort zu geben. Am Rande des Alten Kurparks befindet sich das Trauzimmer im Standesamt. Es liegt umgeben von Grün zentral in der Stadt und bietet Platz für 20 Personen.

Auch im Badehaus hat man einen wunderschönen Blick auf den Alten Kurpark. Besonderheit hier: Bei gutem Wetter kann man sich auf der Terrasse des Badehauses das Ja-Wort geben. Diese Location bietet Platz für rund 40 Gäste.

Frankfurt

Die Stadt Frankfurt hat fünf Trausäle mit unterschiedlichem Charakter im Angebot. Ganz traditionell ist natürlich der Trausaal im Römer. Dort ist den Liebenden auch einige Aufmerksamkeit garantiert, wenn sie frisch vermählt den Römer verlassen. 15 Gäste können sitzen, 20 weitere stehen.

Wer es eher barock mag, ist im Bolongaropalast in Höchst gut aufgehoben. Besonderheit in dem kleinen Rokokosaal im Emmerichpavillon ist das Deckengemälde aus dem 18. Jahrhundert, dass Andrea Appiani zugeschrieben wird. Der Trausaal hat Sitzplätze für 15 Gäste, 15 weitere können stehen.

Inmitten des Rosengartens im Palmengarten können sich Paare von Mai bis September trauen lassen. Die Eheschließungen finden im Haus Rosenbrunn, einem neoklassizistischen Pavillon, statt. Im Palmengarten haben 22 Gäste einen Sitzplatz, zehn weitere können stehen.

Auch das historische Rathaus in Seckbach bietet die Möglichkeit, Ja zu sagen. Der große Vorteil: Nach der Trauung in dem 1542 eröffneten Rathaus kann man dort gleich weiterfeiern. Der Nachteil: Trauungen sind dort nur freitags möglich, die Termine sind im Internet zu finden. 30 Gäste haben hier Sitzeplätze, zehn weitere können stehen.

Der fünfte Frankfurter Trausaal befindet sich in der Nikolauskapelle in Bergen-Enkheim. Dieser Saal ist vor allem für Freunde besonderer Architektur und große Gruppen geeignet, denn die Nikolauskapelle bietet Platz für 60 Gäste. Allerdings ist es auch hier nur an ausgewählten Terminen möglich, sich das Ja-Wort zu geben.

Sulzbach

Das Trauzimmer der kleinen Taunusgemeinde befindet sich im Erdgeschoss eines Gebäudes, dass früher als Stallung diente. Heute kann man sich dort in einer Location mit besonderem Charme das Ja-Wort geben. Insgesamt bietet der Raum Platz für 30 Personen.

Eppstein

Mitten im Grünen können sich Verliebte in der Burgvilla Eppstein trauen lassen. Der Raum bietet Platz für rund 50 Gäste, anschließend kann dort auch gefeiert werden.

Mit ihrer 1.000-järhigen Geschichte ist die Burg im Taunus der ideale Ort für eine Märchenhochzeit in mittelalterlicher Kulisse. Das Trauzimmer bietet Platz für 45 Personen.

Eschborn

In Eschborn finden Eheschließungen im städtischen Museum statt. Wer sich in historischem Ambiente das Ja-Wort geben möchte, ist hier also genau richtig. Der Trausaal bietet Platz für etwa 70 Personen.