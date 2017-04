Schwule Väter, Bob Dylan, Eintracht-Fans: Das sind unsere Top 5-Artikel der Woche

Feiern in Frankfurt Partytipps: Vinylriders, Brave New World, Tanz in den Mai und mehr

Es steht ein langes Party-Wochenede vor der Tür: Nicht nur freitags und samstags darf gefeiert werden, am Sonntag tanzen in Frankfurt wieder Tausende in den Mai. Wir haben einige anstehende Event-Highlights für Euch zusammengestellt. mehr