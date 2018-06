Unglück im Zoo, Eintracht, ESA: Das sind unsere Top-5-Artikel der Woche

Nach Unglück im Zoo Frankfurt: "Der Zoo ist sicher!"

Nach dem tragischen Tod eines kleinen Jungen im Frankfurter Zoos, ringt Zoodirektor Dr. Miguel Casares um Fassung. Sicherheit habe im Zoo Frankfurt die höchste Priorität, sagte er in einer eilends einberufenen Pressekonferenz. Die Polizei ermittelt nun,wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Das ist das Trikot der EIntracht für die Saison 18/19

Die Eintracht hat am Dienstagabend das neue Trikot für die Saison 2018/2019 im Frankfurter Gibson Club vorgestellt.

In Frankfurt sagten wir nicht Stadtfest, sondern Sound of Frankfurt

Jeden Frankfurter, der in den 90er Jahren zwischen 15 und 25 Jahre alt war, packt ein eigentümliches Gefühl, wenn er an den Sound of Frankfurt zurückdenkt. Vermutlich war es das Coolste, was die Stadt je für die jugendlichen Bürger hätte organisieren können. Eine Zeitreise.

Diese Männer verhindern, dass Ratten durchs Klo kommen

Eine Handvoll Kanalarbeiter hält die Ratten unter Frankfurt in Schach. Es ist eine endlose Aufgabe – wann immer die Ratten an einem Ort vertrieben sind, tauchen sie woanders wieder auf. Und es gibt Anzeichen dafür, dass die Population wächst.

Hier überwacht unsere Raumfahrtagentur ihre schwerste Mission

Die europäische Raumfahrtagentur (ESA) bereitet gerade die Reise zum Merkur vor. Das ist der Planet gleich neben der Sonne. Neun Billionen Kilometer wird die Raumsonde zurücklegen. Geleitet wird die Mission aber ums Eck: in Darmstadt. Und so sieht's aus bei der Mission Control.

