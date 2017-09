Extrem-Pendler, Wahlen, Wohnungssuche: Das sind unsere Top5-Artikel der Woche

In London leben, in Frankfurt arbeiten: Der 800-Kilometer-Pendler

Frankfurt, deine Pendler In London leben, in Frankfurt arbeiten: Der ... Sie fahren mit dem Auto, dem Rad und mit dem Zug: Rund 350.000 Menschen pendeln täglich nach Frankfurt. Einige nehmen dafür große Entfernungen auf sich. So wie Magnus Becher. Sein Arbeitsweg ist 800 Kilometer lang. Er fliegt zweimal in der Woche von London nach Frankfurt. clearing

Darum ist diese Frankfurterin sauer auf die Polizei

Nach Bombenentschärfung Darum ist diese Frankfurterin sauer auf die Polizei Am Abend nach der Bombenentschärfung gab es für Margarethe Schneider den nächsten Schock: Die Wohnungstür war aufgebrochen und das Schloss ausgetauscht worden. clearing

Eintracht-Abgänge: Wie läuft es für sie bei ihren neuen Teams

Eintracht Frankfurt Eintracht-Abgänge: Wie läuft es für sie bei ihren neuen ... Die neue Saison ist mittlerweile schon einige Wochen alt. Was ist eigentlich aus den Abgängen der Eintracht geworden? Wir schauen nach, wie ihr Start in der neuen Umgebung verlaufen ist. clearing

„Wer seinen Stimmzettel ungültig macht, handelt unsinnig“

Interview "Wer seinen Stimmzettel ungültig macht, handelt unsinnig" 2.169 Menschen haben im Wahlkreis Main-Kinzig-Wetterau II-Schotten ihren Stimmzettel ungültig gemacht - viele von ihnen wahrscheinlich absichtlich. Ist das ein sinnvoller demokratischer Akt? Wir haben die Politikwissenschaftlerin Sigrid Rossteutscher gefragt. clearing

Diese Frust-Momente kennst Du, wenn Du in Frankfurt eine Wohnung suchst

Wohnungssuche Rhein-Main Diese Frust-Momente kennst Du, wenn Du in Frankfurt eine ... Frankfurts Wohnungsmarkt kann der Vorhof zur Hölle sein – das weiß jeder, der schon mal versucht hat, hier ein Dach über dem Kopf zu ergattern. Wie die klassische Wohnungssuche aussieht? Wir haben es aufgeschrieben. clearing

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Sie fahren mit dem Auto, dem Rad und mit dem Zug: Rund 350.000 Menschen pendeln täglich nach Frankfurt. Einige nehmen dafür große Entfernungen auf sich. So wie Magnus Becher. Sein Arbeitsweg ist 800 Kilometer lang. Er fliegt zweimal in der Woche von London nach Frankfurt.Am Abend nach der Bombenentschärfung gab es für Margarethe Schneider den nächsten Schock: Die Wohnungstür war aufgebrochen und das Schloss ausgetauscht worden.Die neue Saison ist mittlerweile schon einige Wochen alt. Was ist eigentlich aus den Abgängen der Eintracht geworden? Wir schauen nach, wie ihr Start in der neuen Umgebung verlaufen ist.2.169 Menschen haben im Wahlkreis Main-Kinzig-Wetterau II-Schotten ihren Stimmzettel ungültig gemacht - viele von ihnen wahrscheinlich absichtlich. Ist das ein sinnvoller demokratischer Akt? Wir haben die Politikwissenschaftlerin Sigrid Rossteutscher gefragt.Frankfurts Wohnungsmarkt kann der Vorhof zur Hölle sein – das weiß jeder, der schon mal versucht hat, hier ein Dach über dem Kopf zu ergattern. Wie die klassische Wohnungssuche aussieht? Wir haben es aufgeschrieben.