Geplanter Bau des Frankfurter Riederwaldtunnels entzweit die Bürger

Wann der seit Jahrzehnten geplante Riederwaldtunnel in Frankfurt gebaut wird, ist noch immer unklar. Von heute an stehen jedoch wichtige Treffen bevor, die dem Tauziehen um das umstrittene Projekt eine entscheidende Richtung geben könnten.

Kursierende Handyfotos lösen Angst unter Grundschuleltern aus

Unter Frankfurter Eltern kursieren derzeit Fotos von zwei Männern, die vor einer Grundschule in Rödelheim Kinder angesprochen haben sollen. Polizei und Schulleitung sagen, die Warnungen seien übertrieben und bitten darum, keine falschen Gerüchte zu verbreiten.

Adi Hütter bereitet sein Team im Training auf die „Brocken“ vor

Langsam wird es ernst. Die Wochen der Wahrheit rücken für Eintracht Frankfurt näher, die ersten vier Pflichtspiele – mit drei Niederlagen und einem Sieg – waren ja nur der Auftakt. Jetzt kommen „die Brocken“, wie Trainer Adi Hütter dieser Tage sagte.

Razzia am Flughafen und im Nordwestzentrum

6000 Zollbeamte waren am Mittwoch und Dienstag bundesweit im Einsatz. Sie kontrollierten, ob in Gastronomie- und Einzelhandelsbetrieben der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wird. In Frankfurt waren der Flughafen und das Nordwestzentrum zwei Schwerpunkte. Ergebnisse sollen kommende Woche bekanntgegeben werden.

Messe Frankfurt eröffnet die neue Halle 12

Die große Eröffnungsparty steht erst für den 25. Oktober im Kalender. Doch die neue Messehalle 12 öffnet heute, anlässlich der Automechanika, bereits ihre Pforten.

