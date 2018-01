Bauprojekte: Das tut sich 2018 rund um den Frankfurter Hauptbahnhof

Der Hauptbahnhof wird in den kommenden Jahren saniert, an seiner Südseite soll ein ganz neues Quartier entstehen. Die Verantwortlichen erklären, wie weit die Planungen vorangeschritten sind.

Das Karree: „Es ist ein Gewinn für die Bewohner von Gutleutviertel und Westhafen, dass sie dieses Loch entwickelt bekommen“, sagt Mike Josef (SPD), Planungsdezernent der Stadt Frankfurt, über den Platz zwischen Mannheimer, Karlsruher, Pforzheimer und Stuttgarter Straße. Und er freut sich besonders, dass die Stadt dafür nichts bezahlen muss: Die Kosten von 70 Millionen Euro trägt der Projektentwickler CA Immo Deutschland.

Ein öffentliches Parkhaus mit 350 Auto- und 400 Fahrradstellplätzen ist bereits seit Mai 2016 in Betrieb, genauso wie drei Bahnsteige des neuen Fernbus-Terminals. Der Bau der elf noch fehlenden Haltestellen soll spätestens Ende des Jahres beginnen, wenn die alten Straßenbahn-Gleise abgebaut sind. Dann soll auch das angrenzende Intercity-Hotel eröffnen. „Die Probleme im Quartier wird das aber nicht lösen“, sagt Carsten Baumann, Leiter der Bahnhofsmission. Denn die 250 bis 300 Menschen in schwierigen Lebensverhältnissen, die täglich zu ihm kämen, seien auch später noch da. „Und auch das Problem der Gentrifizierung bleibt.“ Städtebauliche Entwicklung und Hilfe für die Schwächsten liefen parallel, erwidert Josef. So habe die Stadt beispielsweise geholfen, eine neue Bleibe für die „Teestube Jona“ zu finden, die nun in die „Kaffeestube Gutleut“ ziehen soll.

Das Hotel: 414 Zimmer wird das neue Intercity-Hotel haben, dazu Konferenzräume für 160 Personen. Dass hier gebaut werden konnte, sei ein „Glücksfall“, sagt Thomas Willms von der Steigenberger Hotels AG: Ein freies Grundstück in so zentraler Lage bekomme man nur noch selten. Weil genauso geplant werden konnte, wie die Hotelkette es wollte, ist das Haus ihr neues Flaggschiff. Seine Form ähnelt der des Khasana-Gebäudes, das dort bis März 1944 stand. Die Zimmer wurden vom italienischen Stararchitekten Matteo Thun designt: Ihre Rückwände ziert ein Stadtplan mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Frankfurts.

Das Busterminal: Mit 46 Linien und über zwei Millionen Fernbusreisenden pro Jahr sei der Frankfurter Busbahnhof das größte innerstädtische Busterminal Deutschlands, sagt Thomas Feda, Geschäftsführer der städtischen Tourismus + Congress GmbH. Zunächst hätte das ganze Terminal ins Erdgeschoss des Hotels integriert werden sollen, doch das war zu teuer. Jetzt werden dort der Wartebereich, der Ticketverkauf und die Toiletten untergebracht.

Der Hochhausplan: Dort, wo jetzt das Parkhaus steht, könnte laut Hochhausentwicklungsplan ein bis zu 200 Meter hohes Bürogebäude entstehen. Ob dieses Hochhaus gebaut wird und wie hoch es tatsächlich sein wird, hänge aber von den Wünschen der künftigen Nutzer ab, sagt Ralf Schneider, Geschäftsführer von CA Immo Deutschland. Noch sei kein Investor in Sicht, doch auch, wenn er schnell einen fände, sei mit einem Baubeginn erst in zwei Jahren zu rechnen. Das Parkhaus würde dann rückgebaut und durch öffentliche Parkplätze in der Hochhaustiefgarage ersetzt. Auch im Parkhaus des Intercity-Hotels wird es 80 öffentliche Parkplätze geben.

Der Bahnhof: Ende 2019 wird mit der sichtbaren Sanierung der B-Ebene begonnen, die Arbeiten im Hintergrund beginnen früher. Für rund 135 Millionen Euro wird von Norden nach Süden die gesamte Ebene entkernt. Sie soll „heller, freundlicher und besser vernetzt“ werden, sagt Hartmut Schwarz, Leiter des Bahnhofsmanagements. So entstehen rund 10 000 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche, die Zahl der Mieter soll aber mit etwa 100 gleich bleiben, da die Ladengröße steigt. „Bierspelunke und Reinigung war früher, heute haben die Menschen andere Bedürfnisse“, sagt Schwarz. Ein Supermarkt soll einziehen, die Räume werden anders geschnitten, der Branchenmix soll qualitativ höherwertiger werden. „Wie in München, nur, dass es hier schicker wird.“ Ganz neu ist der Plan, zusätzlich das Tragwerk in der Haupthalle freizulegen. Die Stützen, die momentan hinter einer grünen Verkleidung verborgen sind, sind noch die Original-Bauteile aus dem Jahr 1888.

Der Bahnhofsvorplatz: Er soll schöner, grüner und einladender werden, doch die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes muss noch ein bisschen warten: Bei der Sanierung des Bahnhofs muss viel Material an- und abtransportiert werden, das auf dem Platz zwischengelagert werden muss. Möglicherweise kann ein Teil des Materials südlich des Bahnhofs abgeladen werden, wo jetzt noch ab und zu Busse parken. Dann könnte zumindest der Nordteil des Platzes angegangen werden. Ob das geht, sei aber noch nicht ganz klar, sagt Planungsdezernent Josef. Bei der Umgestaltung dieses und einiger anderer Plätze in der Stadt arbeiten Bahn und Stadt zusammen. Insgesamt sind dafür 45 Millionen Euro veranschlagt.