Kommentar: Silvester in Frankfurt: Das war kein gutes Fest

Frankfurt hat sich verändert, schreibt unsere Redakteurin Ina Janovic. Das zeigt nicht zuletzt der Silvesterabend 2016. Ein Kommentar zum vieldiskutierten Thema Sicherheit in der Mainmetropole.

Allen Beteuerungen zum Trotz: Die Summe der Ereignisse hat auch unsere Stadt verändert. In dieser Silvesternacht ist das klar wie selten zum Vorschein getreten.

Es ist gut, dass sich Polizei und Stadt mit so großer Sorgfalt dafür eingesetzt haben, dass möglichst alle ohne Bedenken ihre Sektkorken und Böller knallen lassen konnten. Aber wenn das Zuprosten vor der Skyline nun unter Polizeischutz stehen muss, ist das der Fehler im Bild. Der Party am Main, auf der das Feuerwerk wild umher geschossen wird, hatten längst schon ein paar ordnende Kräfte gefehlt. Aber Absperrgitter, Betonblöcke und Taschenkontrollen sind mehr als das.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Inga Janovic

Sie zeigen, dass wir uns fürchten. Weil es Gründe gibt, sich zu fürchten. Und dass so viele wegblieben, zeigt die Wirksamkeit des Terrors. Egal, wie oft Politiker und Facebook-Kommentare das Gegenteil beteuern.

Als Bürger haben wir ein Recht auf Sicherheit; dem Staat haben wir das Gewaltmonopol mit der Pflicht übergeben, uns zu schützen. Die Vorkehrungen aus der Silvesternacht sind also das einzig richtige Vorgehen. Aber sie werden uns das Gefühl von Freude, das wir an diesem Jahresanfang vermissen, nicht bringen können. Dafür muss an Silvester nicht nur der Polizeischutz sichtbar sein, sondern auch das Fest, um das es geht. Einem richtig großen Feuerwerk über dem Main, dazu vielleicht einem Tänzchen auf dem Römerberg wie zum Jahrtausendwechsel, könnten wir feierwütigen Frankfurter wohl kaum widerstehen. Das würde zu mehr Unbeschwertheit einladen. Die Stadt hat fast ein Jahr Zeit für die Vorbereitungen.

Feiern unter Polizeischutz Frankfurt: Nur wenige Delikte in der Silvesternacht Das Sicherheitskonzept für die Silvesternacht ist aufgegangen, im Großen und Ganzen verlief die Nacht friedlich. Allerdings: Gerade einmal 5000 Menschen kamen in die geschützte Zone am Fluss. clearing

Sicherheit in Frankfurt: Polizeipräsident im Interview „Betonsperren werden auf Festen der Standard ... Unzählige Polizisten tummelten sich am Silvesterabend rund um das Frankfurter Mainufer und in der Innenstadt. Alles für die Sicherheit der Feier-Gemeinde. Wir haben den Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill gefragt, ob man daran wird gewöhnen müssen. clearing

Bilderstrecke Silvesterfeuerwerk und Polizeischutz: So feierte Frankfurt ins neue Jahr