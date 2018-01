Angefangen bei dem Stadtoberhaupt, das sich an seinem 59. Geburtstag am 24. Juli 1866 in seinem Garten erhängte. Er starb, weil er sich gegen die Besatzung der Preußen wehren wollte. Er wollte seine geliebte freie Stadt Frankfurt nicht untergehen sehen und galt daraufhin über Jahre als Märtyrer für die Frankfurter Bürger. Sein Name: Karl Konstanz Viktor Fellner.

Zwei Tage vor seinem Selbstmord wurde Fellner von den preußischen Besatzern vereidigt. Zunächst hatte der Bürgermeister mit den Preußen kooperiert, doch dann nahm er eine oppositionelle Haltung an. Den Tod Fellners wollten die Besatzer nicht bekanntgeben. Sie setzten deshalb die Beerdigung für den 26. Juli 1866 um 4.30 Uhr an. Trotzdem kamen über 6000 Menschen, um ihm in den frühen Morgenstunden die letzte Ehre zu erweisen. Bei der Beerdigung übergab Fellners Schwager dem preußischen Landrat den Strick, mit dem sich das ehemalige Stadtoberhaupt erhängt hatte.

Dr. Johannes Miquel und Dr. Franz Adickes sind die beiden Bürgermeister, die in Frankfurt wohl immer mit der Zeit des Aufbruchs verbunden sein werden. Sie brachten Frankfurt voran. Miquel führte die Stadt von 1880-1890 und wurde von Zeitgenossen als „nüchterner Rechner“ gesehen. Unter ihm wurde die Main-Kanalisation realisiert, der Westhafen und die Alte Oper gebaut. Auch Franz Adickes trug viel zur Infrastruktur der Stadt bei: Er legte mehre Parks an, gründetet die Uni und setzte die Elektrifizierung und den Bau der Trambahnen durch. Außerdem wurde während seiner Amtszeit von 1891-1912 neben anderen Vororten auch Bockenheim eingemeindet. Noch heute tragen zwei Frankfurter Verkehrsadern in der Nähe der Uni die Namen der beiden Bürgermeister.

Die Frankfurter Großmarkthalle, die lange ein große Errungenschaft der Stadt war, verdankt die Stadt am Main Ludwig Landmann. Er lenkte die Geschicke der Stadt von 1924 bis 1933. In dieser Zeit baute er die Messe weiter aus und vollzog die Basisplanung des Flughafens. 1933 floh er vor den Nazis, da er Jude war und starb 1945 bei der Emigration.

Auf ihn folgte Friedrich Krebs. Von ihm hängt als einziges einstiges Stadtoberhaupt seit 1866 kein Ölgemälde im Römer. Er war NSDAP-Kreisleiter und war während der kompletten NS-Zeit Oberhaupt der Stadt. Am 10. Mai 1933 sollte unter ihm die Bücherverbrennung stattfinden, die so viele Nationalsozialisten in ihrem Tun befeuerte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er von den amerikanischen Truppen festgenommen.

99 Tage war die folgende Stadtführung im Amt und das vollkommen ungewollt: Wilhelm Hollbach wurde von den Amerikanern als Oberbürgermeister eingesetzt, weil er eben gerade da war. Eigentlich war der Zeitungsredakteur zu den Besatzern gekommen, weil er eine Zeitung gründen wollte, doch aus dem Plan wurde nichts.

In Hollbachs Amtszeit vom 28. März bis zum 4. Juli 1945 sorgte er dafür, dass die Frankfurter wieder mit Wasser und Strom versorgt wurden. Auch Straßenbahnen und Züge fuhren wieder und Läden hatten teilweise auch wieder geöffnet. Er wurde offiziell von den Amerikanern abgesetzt, da sie es für notwendig hielten einen verwaltungstechnisch geschulten Mann an der Spitze der Stadt zu haben.

Auf ihn folgte der „Bürgermeister des Wiederaufbaus“: Walter Kolb. Er war der erste gewählte Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg. Kolb organisierte die Lebensmittelversorgung für die Stadt und das Trümmer-Räumen. Insgesamt wurden 14 Millionen Kubikmeter Schutt weggeräumt. Außerdem kurbelte er den Wohnungsbau an. In seiner Amtszeit von 1946 bis 1956 wurden 140 000 neue Wohnungen geschaffen. Außerdem betrieb er gezielte Arbeits- und Wirtschaftsförderungspolitik und baute das Stadtbild, wie auch die Gesellschaft neu auf. Er starb während seiner Amtszeit an einem Herzinfarkt und bescherte der SPD bei der Wahl 1956 posthum das bis dahin höchste Wahlergebnis von 54,4 Prozent in Frankfurt. Die Zeitungen schrieben damals, dass seine letzten Worte „Seid einig für unsere Stadt“ gelautet haben sollen.

Der nächste außergewöhnliche Bürgermeister führte die Stadt von 1971-1977. Das dieser Mann einmal das Stadtoberhaupt sein würde, hatte wohl niemand gedacht. Der SPD-Mann Rudi Arndt hatte nämlich sechs Jahre zuvor vorgeschlagen, das Frankfurter Opernhaus, das nach der Bombardierung 1944 bis auf die Grundmauern ausgebrannt war, zu sprengen. Den Vorschlag hatte er zwar nur aus finanziellen Gründen gemacht, die Frankfurter hatten aber schnell einen Spitznamen für ihn: Dynamit-Rudi. Als er dann zum Oberbürgermeister wurde, wehrte er sich zunächst, doch er musste als Berufspolitiker dem Ruf aus Frankfurt folgen. Schließlich brachte er in seiner Amtszeit den Wiederaufbau der Oper ins Rollen.

Mit Oberbürgermeister Andreas von Schoeler wird wohl immer die Aussage verbunden sein, dass er vier seiner eigenen Parteikollegen als „Schweine“ bezeichnete. Wie das kam? In seiner Amtszeit von 1991-1995 gab es viele scharfe Auseinandersetzungen im Römer. Doch die Wahl von Grünen-Geschäftsführer Lutz Sikorski zum Umweltdezernenten der Stadt war wohl die schärfste. Zweimal konnte sich nicht auf den Kandidaten geeinigt werden: 43 Stimmen für ihn, 49 gegen ihn. Daraufhin warf Sikorski hin. In einer Pressekonferenz sagte der Oberbürgermeister, dass es für ihn beschämend sei, „dass die Wahl Sikorski durch vier Schweine in den eigenen Reihen verhindert worden ist.“ Aufgrund der Uneinigkeit in der Partei wurden Stimmen laut, der Oberbürgermeister solle abtreten. Dies geschah zunächst nicht, doch schließlich erbat er seine vorzeige Abwahl.

Er wurde mit einem fulminanten Wahlsieg von Petra Roth abgelöst. Sie war die erste Frau an der Spitze der Stadt, keine Juristin und das erste Stadtoberhaupt, das von den Bürgern direkt gewählt wurde. In ihrer Amtszeit von 1995-2012 war sie bei den Frankfurtern sehr beliebt. Zu ihrer dritten Amtszeit wurde sie im ersten Wahlgang mit 60,5 Prozent wiedergewählt. Sie erklärte 2012 ihren frühzeitigen Rücktritt.