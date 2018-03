Eisige Ostern: Das waren die kältesten Ostersonntage in Frankfurt

1,8 Grad. So kalt war es am Ostersonntag vor zehn Jahren. Noch in 15 weiteren Jahren seit 1918 trugen die Frankfurter bei der Ostersuche besser Handschuhe...

Klar, noch steht das Osterwetter nicht endgültig fest. Der Trend, den der Deutsche Wetterdienst bisher vermeldet hat, ist aber: Es ist wird kalt. In der Nacht zum Gründonnerstag soll es bestenfalls drei Grad haben, schlechtestenfalls minus ein Grad. Da besteht dann bei Regen wieder Glättegefahr. Sommerreifen von O (Ostern) bis O (Oktober) sollte man sich bei diesen Aussichten noch mal überlegen.

Bild-Zoom Foto: Frank Rumpenhorst (dpa) 2008 musste der Osterhase bibbern. Nur 1,8 Grad "warm" wurde es an diesem Ostersonntag. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lhe

Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach nachgefragt, wie häufig die Frankfurter in den vergangenen 100 Jahren an Ostern frieren mussten. Im dortigen Klimabüro hat man fleißig die Archive durchwühlt und herausgefunden, 16 Mal haben es die Temperaturen in Frankfurt am Ostersonntag nicht in den zweistelligen Bereich geschafft. Das kann natürlich auch Vorteile haben: Im weißen Schnee sind bunte Eier sofort gefunden.

Hier sind sie, die kältesten Ostern der vergangenen 100 Jahre:

1936, 12. April: 6,7 °C

1937, 28. März: 7,8 °C

1951, 25. März: 6,9 °C

1964, 29. März: 3,4 °C

1970, 29. März: 7,3 °C

1975, 30. März: 8,6 °C

1977, 10. April: 5,8 °C

1978, 26. März: 8,2 °C

Bild-Zoom Foto: Frank Rumpenhorst (dpa) Schneebedeckte Ostereier hängen an Ostern 2013 in Frankfurt an einem Strauch. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

1981, 19. April: 8,1 °C

1982, 11. April: 6,5 °C

1983 03. April: 7,5 °C

1986, 30. März: 8,4 °C

1994, 03. April: 9,9 °C

2008, 23. März: 1,8 °C

2012, 08. April: 9,3 °C

2013, 31. März: 4,8 °C