Atlantiküberquerung: "Das wird auf keinen Fall eine luxuriöse Kiste"

Felix Zwadzky aus Sachsenhausen will in 12 Tagen über den Atlantik segeln – eine Tortur für Körper und Geist. Der 35-Jährige freut sich drauf.

Hohe Wellen, Temperaturschwankungen bis zu 35 Grad, höchstens vier Stunden Schlaf pro Nacht und wochenlang kein Land in Sicht. Klingt nach einem Horrortrip? Nicht für Felix Zawadzky aus Sachsenhausen.

Der 35-Jährige überquert ab dem 6. Mai den Atlantik von Westen nach Osten – also von Antigua in der Karibik nach Horta auf den Azoren. Dabei will er Spenden für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Frankfurt /Rhein-Main (AKHD) sammeln. „Das wird auf keinen Fall eine luxuriöse Kiste, was Segeln ja manchmal sein kann“, sagt der 35-Jährige.

Segeln als Ausgleich

Schon früh hat Felix seine Leidenschaft für den Wassersport entdeckt: „Ich segle schon seit Kindertagen, früher mehr Regatten, heute eher im Urlaub.“ In der Vergangenheit ist er schon an vielen Orten gesegelt, bisher aber eher in ruhigeren Gewässern, wie dem Mittelmeer oder dem Südpazifik. Jetzt wagt Felix die strapaziöse und riskante Überfahrt von Antigua nach Horta.

Bild-Zoom Diese Route wird der begnadete Segler mit seinen Crewmitgliedern nehmen.

Strapaziös deshalb, weil die Crew teilweise gegen die vorherrschenden Windsysteme, wie den Passatwind, segeln wird. Zudem ist das Boot eher sportlich-spartanisch eingerichtet. „Es gibt keine Kabinen mit Dusche, sondern einfach ein paar Pritschen im Bauch des Schiffes“, erklärt er. Schippert Felix nicht gerade durch die Weltmeere, arbeitet er in der Finanzbranche. „Für mich ist das Segeln ein Ausgleich.“

An Bord des rund 17 Meter langen Segelbootes werden sechs Gleichgesinnte sein, keinen davon kennt Felix bisher. „Es gibt Netzwerke, die Crewmitglieder für Segelboote suchen. Darüber habe ich diesen Segeltörn gefunden.“ Neben den sechs Crewmitgliedern, die sich auf dem Boot einfinden werden, wird ein professioneller Skipper an Bord sein. „Das ist sinnvoll, denn eine Atlantiküberquerung ist nicht ohne, da sollte man ganz genau wissen, was man macht“, sagt Felix.

Zwei Wochen kein Land

Da das Boot Tag und Nacht gesteuert werden muss, wird in Schichten gearbeitet und geschlafen. Obwohl schlafen vielleicht nicht das richtige Wort ist: „Wenn ich Glück habe, kann ich vier Stunden am Stück ruhen. Aber auch nur mit Ohrstöpseln und Schlafmaske. Denn im Rumpf des Bootes ist es verdammt laut“, sagt Felix.

Die 4600 Kilometer lange Strecke soll in etwa 14 Tagen zurückgelegt werden, je nachdem wie der Wind mitspielt. Das bedeutet auch, dass die Segler rund zwei Wochen nur Wasser sehen werden.

„Manche Segler reizt es, einmal in ihrem Leben den Atlantik zu überqueren. So war das bei mir auch. Allerdings wollte ich – wie die meisten – von Osten nach Westen mit Rückenwind segeln“, erzählt Felix. Dass er jetzt drastisch davon abweicht und sich für die riskante Route entschieden hat, liegt auch an seinem Vorhaben, den AKHD zu unterstützen. „Ich finde bewundernswert, was der AKHD macht. Deshalb ist mein großes Anliegen, mit dieser Überquerung auch ein paar Spenden für den Kinderhospizdienst zu sammeln.“ Selbst gespendet hat er natürlich auch.

Die Liste der Dinge, die er einpacken wird, ist lang. Da wäre zum einen das sogenannte Ölzeug, also eine spezielle wind- und wasserfeste Bekleidung für Segler. „Dann natürlich Segelschuhe, Segelstiefel, warme und luftigere Kleidung, Segelhandschuhe, einen Schlafsack, ein Reisekissen, ein Segelmesser, eine kleine Reiseapotheke und die Rettungsweste“, zählt der Segler auf.

Kochen wird er an Bord nicht. „Das geht auch gar nicht, eine Küche gibt es im Grunde nicht. Es werden vermutlich Dinge gegessen, auf die man Wasser kippt oder die nur erwärmt werden“, sagt Felix. Er spekuliere auf „Ravioli oder ähnliches“.

Speziell vorbereitet auf seine Reise hat sich Felix nicht. „Ich nehme derzeit noch jeden Komfort mit, den ich kriegen kann“, sagt er. Und am Ende, davon geht er aus, wird er sicher froh sein, wenn er von dem Boot runterkommt – auch wenn er wirklich gerne segelt.

Wer spenden möchte, kann dies auf der Seite von Felix unter www.windforkids.com machen.