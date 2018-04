Nach Drogenrazzia: Dealerhaus im Bahnhofsviertel: Stadt setzt Eigentümer unter Druck

Elitepolizisten haben das Hauptquartier einer albanischen Rauschgiftbande gestürmt. In dem achtstöckigen Gebäude lebten offenbar illegale Einwanderer zwischen Ungeziefer und Dreck. Hauseigentümer ist ein Spielhallenbetreiber aus dem Taunus. Nun hat er der Stadt versprochen, für geordnete Verhältnisse zu sorgen.

Sicherheitsdezernent Markus Frank ist erschüttert. „Vielleicht schaue ich zu viele Fernsehkrimis, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass Drogenhändler so leben“, sagt der CDU-Politiker nach seinem Besuch in der Niddastraße 51. Gemeinsam mit der Polizei hat er sich in den vier Etagen des achtstöckigen, verspiegelten Eckhauses umgesehen, die seit einer Woche gesperrt sind. Spezialkräfte stürmten das Gebäude vergangenen Donnerstag und ließen eine albanische Dealerbande hochgehen. Sie stießen dabei nicht nur auf Falschgeld, Waffen und 25 Kilo Heroin, sondern auch auf Kot im Treppenhaus, Kakerlaken, Mäuse und Ratten.

Franks Stadtpolizisten waren bei dem Großeinsatz mit dabei. Er selbst hat sich am Dienstag ein Bild von den Zuständen vor Ort gemacht. „Dort wurden offenbar einzelne Schlafplätze an Leute vermietet, die mit den Behörden nicht in Kontakt kommen möchten – etwa Ausländer ohne legalen Aufenhaltsstatus“, sagt Frank. Die Miete sei wöchentlich bar „an Pepe“ bezahlt worden, habe einer der Bewohner berichtet.

Firma in Oberursel

Seit 2009 gehört die Immobilie einer GmbH mit Sitz in Oberursel. Das Unternehmen dient offiziell dem Erwerb und Betrieb „von Spielstätten aller Art“. Sein Geschäftsführer und einziger Gesellschafter trägt einen Vornamen, der nicht im entferntesten an „Pepe“ erinnert. Für eine Stellungnahme war er gestern nicht zu erreichen. Der FAZ sagte er einen Tag zuvor, er sei „selbst überrascht und erschüttert“ von den Zuständen in seinem Haus und werde nun allen Mietern kündigen.

Gegenüber der Stadt hat sich der Eigentümer inzwischen schriftlich dazu verpflichtet, für Ordnung zu sorgen. Dazu zählen eine Grundreinigung und Schädlingsbekämpfung, eine Brandschutz- und Gefahrenabwehrschau sowie das Ende der gewerblichen Zimmervermietung. Der Spielhallen-Chef aus dem Taunus habe sich auch dazu bereiterklärt, die Namen der Hauptmieter zu nennen, die womöglich einzelne Zimmer untervermietet haben. Die freiwillige Erklärung habe er am Dienstag unterzeichnet, nachdem das städtische Ordnungsamt Druck gemacht habe. „Wir hätten das Ganze auch auf juristischem Weg durchsetzen können, aber so ging es schneller“, sagt Frank und versichert: „Wir werden dranbleiben.“ Steuerfahndung, Bau- und Wohnungsaufsicht seien bereits eingeschaltet.

Das Dealerhaus in der Niddastraße ist kein Einzelfall. Immer wieder stoßen städtische Behörden auf überbelegte und verwahrloste Wohnhäuser. Oft sind darin Zuwanderer aus Osteuropa untergebracht, die überteuerte Mieten zahlen. Nachdem Anfang 2014 ein solches Haus in der Leipziger Straße (Bockenheim) brannte und mehrere Personen verletzt wurden, gründete die Stadtpolizei sogar eine Sonderkommission. Sie nannte sich „Spezielle operative Kontrollmaßnahmen Osteuropäer“ und hatte unter anderem Objekte des Immobilienspekulanten Heinrich Gaumer im Visier.

Hinweise von Nachbarn

Inzwischen hat die Stadtpolizei diese Arbeitsgruppe wieder aufgelöst. „Auf Dauer fehlt uns dafür einfach das Personal“, sagt Frank. „Aber natürlich gehen wir jedem Hinweis nach.“ Da seine Beamten keine Wohnhäuser ohne konkreten Anlass kontrollieren dürften, seien sie auf Beobachtungen aus der Nachbarschaft angewiesen. Wer Zustände wie in der Niddastraße 51 bemerke, solle sich an das Frankfurter Ordnungsamt wenden, bittet Frank. „Das geht natürlich auch anonym.“